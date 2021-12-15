Віктор Павлік з дружиною влаштували вечірку з нагоди півріччя сина

Михайлику організували свято.
Сьогодні у родині співака Віктора Павліка свято.
Сину артиста та його четвертої дружини і концертної директорки Катерини Реп'яхової виповнюється пів року. З цієї нагоди подружжя влаштувало вечірку та запросило близьких. Відповідні фото молода матуся розмістила у своїх Instagram-stories. Для свята Катя вбралася у гарну сукню та зробила зачіску і макіяж в салоні краси.
Зі свого боку, зірковий татусь вбрався у костюм.
Причепурили і маленького Михайлика.
Крім того, Катя показала, що на захід приїхала з Мукачева хрещена мама хлопчика.
Пригощали гостей різними смаколиками у вигляді фуршету.
Також на святкуванні не обійшлося без кенді-бару із солодощами. Крім різноманітних десертів для винуватця свята замовити красивий тортик.
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