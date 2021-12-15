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Віктор Павлік з дружиною влаштували вечірку з нагоди півріччя сина

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Віктор Павлік з дружиною влаштували вечірку з нагоди півріччя сина

Катерина Реп'яхова з сином / instagram.com/mish.apavlik

Михайлику організували свято.

Сьогодні у родині співака Віктора Павліка свято.

Сину артиста та його четвертої дружини і концертної директорки Катерини Реп'яхової виповнюється пів року. З цієї нагоди подружжя влаштувало вечірку та запросило близьких. Відповідні фото молода матуся розмістила у своїх Instagram-stories. Для свята Катя вбралася у гарну сукню та зробила зачіску і макіяж в салоні краси.

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Зі свого боку, зірковий татусь вбрався у костюм.

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate
Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

Причепурили і маленького Михайлика.

Віктор Павлік з сином / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік з сином / instagram.com/repyahovakate

Крім того, Катя показала, що на захід приїхала з Мукачева хрещена мама хлопчика.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Пригощали гостей різними смаколиками у вигляді фуршету.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Також на святкуванні не обійшлося без кенді-бару із солодощами. Крім різноманітних десертів для винуватця свята замовити красивий тортик.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

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