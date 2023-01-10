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Віктор Павлік з дружиною зачарували фанів спільним виконанням пісні на тлі засніжених Карпат

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Віктор Павлік з дружиною зачарували фанів спільним виконанням пісні на тлі засніжених Карпат

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фани вже чекають від пари дуетний хіт.

Виконавець Віктор Павлік разом із дружиною Катериною Реп'яховою заспівали на тлі засніжених карпатських гір. 

Зіркове подружжя виконали у дуеті хіт артиста "Як я хочу бути з тобою" під час того, як підіймалися схилом на гірськолижному підйомнику. Відео дружина співака поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Заспівали разом", - лаконічно підписала спільне відео з чоловіком Реп'яхова. 

Шанувальникам пари такий несподіваний дует прийшовся до душі. У коментарях під роликом фани запропонували Павліку подумати про те, щоб записати разом із коханою спільну пісню.

  • Запишіть разом якийсь хіт новий, це буде феєрично!
  • Пора пробувати і вам, Катю, щось разом співати.
  • Як ви гарно співаєте разом!
  • Пісня, виконана разом, - це дуже гарна ідея!

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова замилувала кадрами, як танцює з чоловіком.

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Дата публікації
Перегляди
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