Віктор Павлік з дружиною зачарували фанів спільним виконанням пісні на тлі засніжених Карпат

Виконавець Віктор Павлік разом із дружиною Катериною Реп'яховою заспівали на тлі засніжених карпатських гір.

Зіркове подружжя виконали у дуеті хіт артиста "Як я хочу бути з тобою" під час того, як підіймалися схилом на гірськолижному підйомнику. Відео дружина співака поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Заспівали разом", - лаконічно підписала спільне відео з чоловіком Реп'яхова.

Шанувальникам пари такий несподіваний дует прийшовся до душі. У коментарях під роликом фани запропонували Павліку подумати про те, щоб записати разом із коханою спільну пісню.

Запишіть разом якийсь хіт новий, це буде феєрично!

Пора пробувати і вам, Катю, щось разом співати.

Як ви гарно співаєте разом!

Пісня, виконана разом, - це дуже гарна ідея!

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова замилувала кадрами, як танцює з чоловіком.

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