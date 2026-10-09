Віктор Павлік з дружиною купив квартиру у Києві для 5-річного сина: фото ремонту зсередини

Віктор Павлік і Катерина Реп’яхова з сином / © instagram.com/repyahovakate

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Блогерка Катерина Реп’яхова — дружина співака Віктора Павліка — показала, як просувається ремонт у квартирі, яку придбала для їхнього сина Михасика.

Про купівлю нерухомості в Києві Катерина повідомила ще в лютому цього року. Тоді вона зізналася, що хотіла заздалегідь подбати про майбутнє хлопчика й забезпечити його власним житлом.

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Тепер Реп’яхова взялася за облаштування просторого помешкання. В Instagram вона пояснила, що розглядає нерухомість як інвестицію для Михасика, а не місце, де родина житиме просто зараз. До того ж на власному прикладі показала, який вигляд мають оптимісти в Україні під час війни.

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«Зараз я за три секунди доведу, що я дуже великий оптиміст по життю… Ми розпочали ремонт у квартирі Михасика. Це інвестиція для нього. Якщо маєш квартиру, не обовʼязково в ній жити», — зазначила Катерина у дописі та у відповідь на деякі глузливі коментарі про «з’їжджання» 5-річного сина від батьків.

Катерина Реп’яхова показала квартиру для сина від Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова показала квартиру для сина від Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова показала квартиру для сина від Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

За задумом блогерки, після завершення ремонту квартиру здаватимуть в оренду, поки син ще маленький. Так, нерухомість зможе приносити дохід для зіркової родини, а в майбутньому стати власним житлом Михасика.

У коментарях підписники підтримали рішення Катерини та похвалили її за турботу про дитину. Дехто також зазначив оптимізм родини й побажав успіху з ремонтом.

Оптимісти крутять цю землю — песимісти тільки спостерігають

Оце наші люди. Українці — незламні люди!

Я ніколи за Вами не слідкувала, іноді були в стрічці. Але те, що Ви робите для сина — неймовірно. Не звертайте уваги на недолугі коментарі. Все неодмінно вийде!

Нагадаємо, нещодавно суд дозволив спортсмену Володимиру Кличку тимчасово розпоряджатися майном покійної акторки Гайден Панеттьєрі, яка народила йому доньку. До речі, 11-річна Кая була присутня на судовому засіданні й постала перед камерами — який вигляд вона мала.

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