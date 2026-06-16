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Віктор Павлік з дружиною з розмахом відгуляв 5-річчя сина на вечірці й запросив зіркових гостей
Зіркові батьки працювали над організацією свята декілька місяців.
Український співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Реп'яхова влаштували розкішне свято на честь дня народження сина Михасика.
Цього літа хлопчику виповнилося п'ять років. До особливої дати Катерина готувалася заздалегідь і продумала кожну деталь святкування. Для іменинника організували масштабну тематичну вечірку в стилі театру, на яку запросили рідних, друзів і зіркових гостей. Привітати Михасика завітали ведучий Анатолій Анатоліч та співачка Оля Цибульська разом із сином Нестором.
На гостей чекала насичена розважальна програма. Для дітей виступали аніматори в образах улюблених персонажів, фокусник, мім, танцівники та інші артисти. Святковий простір постійно змінювався: фотозона час від часу перетворювалася на ляльковий театр, майданчик із шоу мильних бульбашок й іншого.
Особливою родзинкою вечора став тематичний дрескод. Гості перевтілювалися у різних тварин, доповнюючи образи спеціальними аксесуарами. Також для присутніх підготували інтерактивні вистави, конкурси та різноманітні сюрпризи.
У соцмережах гості не приховували захоплення організацією свята та зізнавалися, що Катерині й Віктору вдалося вразити не лише дітей, а й дорослих. Зала містила одразу декілька окремих столів для різних компаній, куди подавали страви. А завершенням вечірки став ефектний чотириярусний торт, який урочисто винесли для маленького іменинника.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Завальська нещодавно також відсвяткувала день народження. У день свого 44-річчя вона показалася у купальнику та як проводить час із сином.