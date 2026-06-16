Віктор Павлік з дружиною з розмахом відгуляв 5-річчя сина на вечірці й запросив зіркових гостей

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Український співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Реп'яхова влаштували розкішне свято на честь дня народження сина Михасика.

Цього літа хлопчику виповнилося п'ять років. До особливої дати Катерина готувалася заздалегідь і продумала кожну деталь святкування. Для іменинника організували масштабну тематичну вечірку в стилі театру, на яку запросили рідних, друзів і зіркових гостей. Привітати Михасика завітали ведучий Анатолій Анатоліч та співачка Оля Цибульська разом із сином Нестором.

Свято сина Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової

На гостей чекала насичена розважальна програма. Для дітей виступали аніматори в образах улюблених персонажів, фокусник, мім, танцівники та інші артисти. Святковий простір постійно змінювався: фотозона час від часу перетворювалася на ляльковий театр, майданчик із шоу мильних бульбашок й іншого.

Реклама

Особливою родзинкою вечора став тематичний дрескод. Гості перевтілювалися у різних тварин, доповнюючи образи спеціальними аксесуарами. Також для присутніх підготували інтерактивні вистави, конкурси та різноманітні сюрпризи.

Свято сина Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

У соцмережах гості не приховували захоплення організацією свята та зізнавалися, що Катерині й Віктору вдалося вразити не лише дітей, а й дорослих. Зала містила одразу декілька окремих столів для різних компаній, куди подавали страви. А завершенням вечірки став ефектний чотириярусний торт, який урочисто винесли для маленького іменинника.

Свято сина Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Завальська нещодавно також відсвяткувала день народження. У день свого 44-річчя вона показалася у купальнику та як проводить час із сином.

Новини партнерів