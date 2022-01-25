Віктор Павлік з молодою дружиною придбали елітне авто, вартістю більше 700 тисяч грн

Про нову покупку розповіла Катерина у себе в соцмережі.
Український співак Віктор Павлік разом з молодою дружиною Катериною Реп'яховою придбали для родини нове авто.
Про покупку у себе в Instagram розповіла Катерина. Вона запостила відео з автосалону, де підписує договір купівлі. Судячи з опису, подружжя зупинило свій вибір на автомобілі марки Toyota, модель Toyota RAV4. Вартість такої автівки стартує від 700 тисяч грн.
Закохані обрали автомобіль кольору білий перламутр. Судячи зі слів консультанта, автомобіль подружжя буде оснащений максимальною комплектацією преміум. Зокрема, авто буде максимально укомплектоване по безпеці – у ньому буде і круговий огляд, і мертва зона і багато чого іншого.
"Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них іде", - підписала фото з авотсалону Реп'яхова.
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