Віктор Павлік з молодою дружиною придбали елітне авто, вартістю більше 700 тисяч грн

Віктор Павлік з молодою дружиною придбали елітне авто, вартістю більше 700 тисяч грн

Про нову покупку розповіла Катерина у себе в соцмережі.

Український співак Віктор Павлік разом з молодою дружиною Катериною Реп'яховою придбали для родини нове авто.

Про покупку у себе в Instagram розповіла Катерина. Вона запостила відео з автосалону, де підписує договір купівлі. Судячи з опису, подружжя зупинило свій вибір на автомобілі марки Toyota, модель Toyota RAV4. Вартість такої автівки стартує від 700 тисяч грн.

instagram.com/repyahovakate

Закохані обрали автомобіль кольору білий перламутр. Судячи зі слів консультанта, автомобіль подружжя буде оснащений максимальною комплектацією преміум. Зокрема, авто буде максимально укомплектоване по безпеці – у ньому буде і круговий огляд, і мертва зона і багато чого іншого.

"Нехай збуваються мрії кожного з нас. Особливо у тих, хто старанно до них іде", - підписала фото з авотсалону Реп'яхова.

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