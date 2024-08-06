Віктор Павлік захопив відео з поцілунками 30-річної дружини й зворушив особливим зізнанням

Український співак Віктор Павлік з дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою розповіли про їхнє особливе свято.

Так, пара 5 серпня відсвяткувала річницю знайомства. Про таку подію 58-річний Віктор з коханою сповістили чуттєвим чорно-білим роликом. У кадрі закохані ніжно обіймаються та цілуються у фотостудії з панорамними вікнами.

У своєму Instagram Катерина публічно пообіцяла коханому, що назавжди плекатиме ці світлі й теплі почуття: "Я завжди буду берегти наше кохання". Тим часом Павлік також зробив романтичне зізнання у відповідь й у коментарях пригадав свої емоції під час їхньої першої зустрічі, подякувавши обраниці за подароване кохання:

"Дякую, кохана. День нашої зустрічі – мій другий день народження", - написав співак.

Віктор Павлік замилував романтикою з молодшою майже на 30 років дружиною

У коментарях юзери побажали зірковому подружжю щасливого майбутнього разом:

Щастя вашій родині. Безмежного кохання. Мирного неба

Бережіть один одного, турбуйтесь один про одного, насолоджуйтесь часом коли разом і кохайте до нестями

Ніжні, чуттєві та гармонійні – такі стосунки можуть бути тільки між тими, хто дійсно кохає!

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Катерина Реп'яхова розкрила, що її дратує в чоловікові Вікторові Павліку й чим навпаки пишається у його характері.

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