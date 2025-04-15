Віктор Павлік заговорив про поповнення у родині та власні побоювання

Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

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Український співак Віктор Павлік, який раніше коментував сварки у родині, висловився про плани на ще одну дитину.

Артист говорить, що у майбутньому бачить себе батьком ще одного нащадка. Зокрема, разом з дружиною Катериною Реп'яховою мріє про донечку. Ба більше, наміри настільки серйозні, що вони задумали назвати крихітку на честь її бабусі — Олександрою.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Щоправда, Павлік має сумніви щодо поповнення у родині через свій вік. Водночас 59-річний виконавець зізнається, що цей нюанс не є таким серйозним. Тому, надихаючись прикладом інших старших чоловіків, і собі не відкладає варіант народження донечки.

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"Дружина каже, що хоче й треба доньку. Уже й ім'я придумали: Олександра, як моя мама, Саша. Але мені на сьогоднішній день 60 років. Хоча це невелика проблема. У світі є дуже багато прикладів, коли і 70-75 років чоловікові", — зазначив Павлік в коментарі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка зробила чергову пластичну операцію на обличчі. Віктор Павлік відреагував, як ставиться до змін у зовнішності його 30-річної коханої.