ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
1 хв

Віктор Павлік заговорив про поповнення у родині та власні побоювання

Подружжя вже придумало ім'я у випадку появи у них донечки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віктор Павлік з дружиною

Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

Український співак Віктор Павлік, який раніше коментував сварки у родині, висловився про плани на ще одну дитину.

Артист говорить, що у майбутньому бачить себе батьком ще одного нащадка. Зокрема, разом з дружиною Катериною Реп'яховою мріє про донечку. Ба більше, наміри настільки серйозні, що вони задумали назвати крихітку на честь її бабусі — Олександрою.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Щоправда, Павлік має сумніви щодо поповнення у родині через свій вік. Водночас 59-річний виконавець зізнається, що цей нюанс не є таким серйозним. Тому, надихаючись прикладом інших старших чоловіків, і собі не відкладає варіант народження донечки.

"Дружина каже, що хоче й треба доньку. Уже й ім'я придумали: Олександра, як моя мама, Саша. Але мені на сьогоднішній день 60 років. Хоча це невелика проблема. У світі є дуже багато прикладів, коли і 70-75 років чоловікові", — зазначив Павлік в коментарі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка зробила чергову пластичну операцію на обличчі. Віктор Павлік відреагував, як ставиться до змін у зовнішності його 30-річної коханої.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie