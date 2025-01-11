Віктор Павлік замилував фото єдиної доньки з онуком з нагоди свята

Український співак Віктор Павлік розповів про свято у родині.

10 січня його єдина донька Христина відсвяткувала день народження. Дівчині виповнилося 38 років. У своєму фотоблогу Павлік привітав рідну людину у сторіз. Артист опублікував рідкісний знімок, де позу з Христиною й онуком. Усміхнена родина, ймовірно, зустрілася перед одним із концертів співака. Віктор публічно звернувся до іменинниці зі щирими вітаннями: "Доню, вітаю".

Донька Віктора Павліка святкує день народження / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Христина, своєю чергою, зробила репост батькової сторіз і у відповідь залишила йому смайлики у формі червоних сердець. Крім того, вона показала, що її також привітав старший брат Олександр Павлік, який проживає за кордоном. Чоловік в Instagram написав "З днем народження, сестро" і додав фото іменинниці.

Донька Віктора Павліка святкує день народження / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, у Віктора Павліка троє дітей – 40-річний син Олександр, донька Христина і 3-річний Михась, якого йому народила 30-річна блогерка Катерина Реп'яхова.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот замилував фото з підрослою донечкою Лелею, якій виповнилося шість місяців. Зірковий батько з дружиною Наталією Татарінцевою влаштували фотосесію у себе в спальні.

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