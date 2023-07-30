Віктор Павлік здійснив мрію маленької важкохворої шанувальниці просто у лікарні

Співак Віктор Павлік здійснив давню мрію маленької шанувальниці, яка давно хотіла побачитися з артистом.

Вчора ввечері виконавець побачив у своїх соцмережах повідомлення від мами дівчинки Василини, яка страждає від ниркової недостатності. Мати школярки попросила співака приїхати до її доньки до лікарні та заспівати для неї напередодні важкої операції з пересадки нирки. Дівчинка мріяла почути хіт Павліка "Ні обіцянок, не пробачень", а також станцювати під "Шикидим".

Віктор Павлік отримав прохання від важкохворої шанувальниці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Павлік не став довго зволікати та разом з дружиною Катериною Реп'яховою зранку вирушив на зустріч з дівчинкою. Артист подарував шанувальниці квіти та подарунок, а також заспівав разом з нею та її мамою просто у коридорі лікарні улюблені пісні. Кадрами зустрічі поділилася дружина артиста в Instagram.

Віктор Павлік з шанувальницею / Фото: instagram.com/repyahovakate

Василина разом з мамою також підготували сюрприз для Віктора Франковича та заспівали для нього.

"А потім Вася з мамою заспівала для ВП. А ВП підібрав мелодію на гітарі", - розповіла Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте також: