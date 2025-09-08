Віктор Павлік зізнався, як дає раду болю після втрати сина: "Між нами є зв'язок"

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Український співак Віктор Павлік відверто розповів, як долає труднощі після смерті сина Павла.

За словами співака, він регулярно відвідує могилу сина. Інколи виходить раз на тиждень, інколи рідше, але не менше одного разу на місяць. Там він ставить свічку, змінює квіти й навіть вмикає пісню "Почуття любові", написаною Павлом. У такий спосіб артист намагається зберігати контакт із сином, хоча й визнає — найбільше відчуває цей зв’язок духовно, де б не перебував.

"Звичайно, біль не зникає, він притуплюється. Я сумую за своїм сином і розумію, що йому б сьогодні було 26. Проте, в будь-якому місце де б я не був — між нами є зв’язок", — сказав співак у "Турі зірками".

Віктор Павлік з сином Павлом / © facebook.com/vpavlik100

Павло помер 7 серпня 2020 року через онкологію. Хлопець навчався в Академії СБУ й мав невдовзі отримати офіцерське звання. Павлік зізнається, що часто думає: якби син залишився живим, то з початком повномасштабної війни одразу пішов би на фронт.

"Можливо, Бог забрав його до себе, аби це не сталося в інший спосіб", — додав артист.

