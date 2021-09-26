Віктор Павлік зізнався, що переймається через свою різницю у віці з новонародженим сином

Віктор Павлік зізнався, що переймається через свою різницю у віці з новонародженим сином

Артист максимально слідкує за своїм здоров'ям.

Український співак Віктор Павлік, молода дружина якого народила йому в червні сина, поділився емоціями щодо батьківства.

У "Світському житті" зірка зізнався, що Михайло – його сенс життя. Також артист, який став батьком учетверте, порівняв, як це – бути татом у 20 років і 55.

"Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більші відчуття батьківства до дитинки, яку я пригортаю до себе", – поділився Павлік.

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

Також виконавець поділився, що допомагає коханій у догляді за хлопчиком і має свої обов'язки.

"Я контролюю ситуацію, щоб в хаті було що їсти. Допомагаю з розмішуванням суміші, тому що Катя підгодовує дитину. Знаю пропорції, скільки градусів водичка має бути – 38-40 і так далі. Усе це я роблю, усе це я контролюю і мені це в кайф. Мені дуже приємно, що я хоч цим можу допомогти", – розповів зірка.

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

Знаменитість зізнався, що більше дбає про своє здоров'я. Віктор переймається через свою різницю у віці з новонародженим сином та хоче якомога довше прожити, аби побачити, як росте його малюк.

"Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Михасику буде 20, мені – 75. Дай Бог дожити до цього віку, я сподіваюся, Катя каже: "Доживеш". Мені циганки завжди гадають, що житиму до 90 років. Вранці їм часник, запиваю стаканом гарячої води, вівсяна каша на воді обов'язково, багато кави не п'ю, щоранку їм замочені звечора зернятка мигдалю, що дуже корисно, бо у них є усі вітаміни, п'ю багато джерельної водички", – зазначив він.

Як Віктор Павлік розподіляє обов’язки з дружиною вдома

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка вперше засвітила обличчя їхнього сина. Катерина вперше показала сину море.

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