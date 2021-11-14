Віктор Павлік зізнався, як розсекретили його роман з молодшою на 28 років коханою

Це сталося випадково.

Два роки тому український співак Віктор Павлік приголомшив новиною про розлучення зі своєю третьою дружиною після 25 років шлюбу.

Причиною стало нове кохання, вдвічі молодша Катерина Реп'яхова, йдеться у "Світському житті". Декілька років роман співаку вдавалося приховувати, поки таємне не стало явним:

"Якесь концертне агентство зателефонувало з черговим концертом, Катя надіслала райдер, а в ньому вказано, що поселення – ми разом в одному номері. Це і стало на другий день сенсацією. Складний крок, діти, онуки, я доросла людина. Я розумів це все, але Катя правильно каже - у кохання нема меж", - пригадав Павлік.

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Катерина додала, що вони наважилася розповісти про їхні стосунки, аби не ширилися чутки про молоду коханку.

Катерина з 10 років була фанаткою Павліка, не пропускала жодного концерту. А одного разу на концерті в Миколаєві Віктор Франкович поклав око на прихильницю з величезним букетом та запискою, у якій Катерина подякувала йому за те, що він є.

Павліка це розчулило, що вона сама приїхала з Києва. Артист зізнається, що відчув відповідальність, запропонував дівчині дати грошей або поїсти разом. Віктор Франкович розповів, що спочатку побачив у Реп'яховій споріднену душу, а потім вже наступило й кохання.

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