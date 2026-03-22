Віктор Павлік змусив Павла Зіброва плакати просто під час свого концерту

Павло Зібров та Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік 21 березня відіграв концерт у Києві.

Подію відвідало чимало прихильників артиста. Звичайно ж, Віктора Павліка прийшли підтримати й його зіркові колеги. Зокрема, в залі був присутній співак Павло Зібров, який після концерту поділився своїми емоціями. Виконавець зізнався, що виступ Віктора Павліка був просто неймовірним. Особливої атмосфери додав Президентський симфонічний оркестр.

"Дякую тобі, друже Вітю, за цей неймовірний вечір! За атмосферу, яка звучала серцем, за живе виконання і той розкішний Президентський симфонічний оркестр — це було по-справжньому велично! Дві години пролетіли, як мить…", - ділиться співак.

Водночас Павло Зібров не став приховувати, що не зміг стримати емоцій. Артист зізнався, що на концерті розплакався. Зокрема, оркестр, з яким Віктор Павлік зіграв на сцені, нагадав йому часи молодості, коли він й сам так виступав.

"Зізнаюсь, я встиг навіть поплакати. Дякую тобі за ці щирі емоції, за ці сльози — вони повернули мене у ті часи, коли я сам їздив з оркестром, у мою молодість, у ті особливі миті, які назавжди залишаються в серці", - прокоментував співак.

