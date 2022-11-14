Віктор Павлік зробив кумедне відео із сином, де порівняв його із зірками джазу

Український виконавець Віктор Павлік зробив кумедне відео про свого маленького сина Михайла.

На своїй сторінці в Instagram співак змонтував жартівливий ролик, на якому порівняв сина із світовими зірками джазу. Павлік пригадав одну з рубрик на радіо, де транслювали відомі "цитати" виконавців, а точніше їхні впізнавані модуляції та вокальні прийоми.

Так зірковий батько хотів показати, що маленький Михайлик вже вміє співати не гірше, ніж імениті вокалісти.

У коментарях під роликом шанувальники виконавця посміялися із дотепного жарту Павліка та зазначили, що хлопчик може піти по шляху батька.

Один в один!

Класно!

Скоро буде співати, як тато!

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік присвятив романтичну композицію своїй молодій дружині Катерині.

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