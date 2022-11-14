Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Віктор Павлік зробив кумедне відео із сином, де порівняв його із зірками джазу

Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Віктор Павлік зробив кумедне відео із сином, де порівняв його із зірками джазу

Віктор Павлік з сином Михайликом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Співак поділився жартівливим роликом.

Український виконавець Віктор Павлік зробив кумедне відео про свого маленького сина Михайла. 

На своїй сторінці в Instagram співак змонтував жартівливий ролик, на якому порівняв сина із світовими зірками джазу. Павлік пригадав одну з рубрик на радіо, де транслювали відомі "цитати" виконавців, а точніше їхні впізнавані модуляції та вокальні прийоми. 

Так зірковий батько хотів показати, що маленький Михайлик вже вміє співати не гірше, ніж імениті вокалісти. 

У коментарях під роликом шанувальники виконавця посміялися із дотепного жарту Павліка та зазначили, що хлопчик може піти по шляху батька.

  • Один в один!
  • Класно!
  • Скоро буде співати, як тато!

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік присвятив романтичну композицію своїй молодій дружині Катерині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація