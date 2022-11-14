Віктор Павлік зробив кумедне відео із сином, де порівняв його із зірками джазу

Співак поділився жартівливим роликом.
Український виконавець Віктор Павлік зробив кумедне відео про свого маленького сина Михайла.
На своїй сторінці в Instagram співак змонтував жартівливий ролик, на якому порівняв сина із світовими зірками джазу. Павлік пригадав одну з рубрик на радіо, де транслювали відомі "цитати" виконавців, а точніше їхні впізнавані модуляції та вокальні прийоми.
Так зірковий батько хотів показати, що маленький Михайлик вже вміє співати не гірше, ніж імениті вокалісти.
У коментарях під роликом шанувальники виконавця посміялися із дотепного жарту Павліка та зазначили, що хлопчик може піти по шляху батька.
- Один в один!
- Класно!
- Скоро буде співати, як тато!
Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік присвятив романтичну композицію своїй молодій дружині Катерині.
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