Віктор Павлік зробив молодій дружині неочікуваний подарунок за майже дві тисячі доларів

Як зізналась Катерина, сама б вона собі такий презент не купувала б.

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, похизувалася подарунком від чоловіка, вартість якого становить дві тисячі доларів.

Загалом, подружжя святкувало восьму річницю їхнього знайомства. Тож з нагоди свята виконавець зробив молодій дружині неочікуваний подарунок. Павлік подарував Реп'яховій новенький 15 iPhone Pro Max, вартість якого становиться від 60 до 95 тисяч гривень. Як зізналась Катерина, сама б вона телефон не купила б, принаймні зараз.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Оскільки чоловік поїхав на гастролі, ми вже відсвяткували річницю нашого знайомства. Чоловік подарував 15 iPhone Pro Max. Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15 зараз, якби не Віктор Павлік. У мене були 13 і 12. Чесно сказати, 12 я люблю набагато більше", - поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Поки блогерці налаштовували телефон, вони зі співаком покаталися у метро, а після цього сходили на обід до кав'ярні, з якою їх пов'язують приємні спогади.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ми залишили айфони для того, щоб перекинули всю інформацію з одного на інший (50 тисяч фото) і поїхали кататися в метро. Потім ми пообідали в кафе, в якому останній раз були близько чотирьох років тому. Приємні спогади з цієї кав'ярні", - додала Катерина.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова вколола собі ботокс. Блогерка показала, як процедура краси змінила її обличчя.

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