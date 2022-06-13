Віктор Павлік зворушливо привітав дружину з 28-річчям та показав сім'ю у вишиванках – фото

Віктор Павлік зворушливо привітав дружину з 28-річчям та показав сім'ю у вишиванках – фото

Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова святкує день народження.

Концертній директорці артиста 13 червня виповнюється 28 років. Свій день народження блогерка святкує у Львові з сім'єю. Іменинниця показала свій святковий тортик та квіти від коханого.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Крім особистого привітання, Павлік поквапився привітати обраницю і в Мережі. На сторінці в Instagram артист розмістив їхнє фото з маленьким синочком у зелених вишиванках.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Також зірка зворушливо звернувся до дружини.

"Кохана, мамо, щиро вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо міцного здоров‘я, Божого благословіння, многая літа і мирного неба! Любимо тебе!" – написав він.

Нагадаємо, Людмила Барбір розповіла про розлуку з сином та чоловіка-захисника. Перші два місяці війни знаменитість жила на каналі і у друзів, адже повертатися додому було небезпечно.

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