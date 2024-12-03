Віктор Розовий показав, як загоїлися шрами після трепанації черепа внаслідок поранення на фронті

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий показався у палаті реабілітаційного центру.

Так, ветеран час від часу ділиться своїм прогресом у лікуванні. Цього разу Розовий показав фанам свіже фото своєї травмованої голови. На зображенні видніються помітні зміни, як шкіра загоюється після низки операцій. Сам артист вкотре віджартувався й назвав процес реабілітації та своє відсторонення від служби "недобровільним СЗЧ".

Віктор Розовий показав зміни під час тривалої реабілітації / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Зазначимо, шоумен після осколкового поранення голови у складі 3-ї окремої штурмової бригади раніше вже розповідав деталі про свою госпіталізацію. Зокрема, ділився, що йому робили трепанацію черепа й вставляли титанову пластину в уражене місце.

До слова, артист і ветеран війни Віктор Розовий навіть після складного поранення не втрачає оптимізму. На кріслі колісному він неодноразово з'являється на публічних подіях і стає прикладом незламності. А нещодавно знаменитість приголомшив новиною про зміну роботи й назвав свою нову посаду, яку обіймає під час війни у "Лізі сміху".

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