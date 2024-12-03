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Віктор Розовий показав, як загоїлися шрами після трепанації черепа внаслідок поранення на фронті

Віктор Розовий показав, як загоїлися шрами після трепанації черепа внаслідок поранення на фронті

Віктор Розовий показав, як загоїлися шрами після трепанації черепа внаслідок поранення на фронті

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Актор перебуває в реабілітаційному центрі.

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий показався у палаті реабілітаційного центру.

Так, ветеран час від часу ділиться своїм прогресом у лікуванні. Цього разу Розовий показав фанам свіже фото своєї травмованої голови. На зображенні видніються помітні зміни, як шкіра загоюється після низки операцій. Сам артист вкотре віджартувався й назвав процес реабілітації та своє відсторонення від служби "недобровільним СЗЧ".

Віктор Розовий показав зміни під час тривалої реабілітації / © instagram.com/viktor.rozoviy
Віктор Розовий показав зміни під час тривалої реабілітації / Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Зазначимо, шоумен після осколкового поранення голови у складі 3-ї окремої штурмової бригади раніше вже розповідав деталі про свою госпіталізацію. Зокрема, ділився, що йому робили трепанацію черепа й вставляли титанову пластину в уражене місце.

До слова, артист і ветеран війни Віктор Розовий навіть після складного поранення не втрачає оптимізму. На кріслі колісному він неодноразово з'являється на публічних подіях і стає прикладом незламності. А нещодавно знаменитість приголомшив новиною про зміну роботи й назвав свою нову посаду, яку обіймає під час війни у "Лізі сміху".

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