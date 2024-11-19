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Віктор Розовий вперше після тяжкого поранення голови на фронті повернувся на "Лігу Сміху"

Віктор Розовий вперше після тяжкого поранення голови на фронті повернувся на "Лігу Сміху"

Віктор Розовий повернувся на "Лігу Сміху"

Те, як гумориста зустріли, викликало мурахи шкірою.

Популярний український комік Віктор Розовий, який навесні отримав серйозне поранення голови на фронті, вперше повернувся на проєкт "Ліга Сміху".

Так, гуморист раніше на шоу був учасником, а згодом ведучим. Нині ж він повернувся на проєкт, але вже в новому амплуа. Тепер Віктор Розовий став редактором "Ліги Сміху" – він корегуватиме жарти учасників.

Про повернення гумориста на шоу оголосили зі сцени ведучі Євген Кошовий та Денис Христов. Після цього світло софітів спрямували на Віктора Розового. Весь зал підвівся і аплодував Віктору Розовому.

Віктор Розовий повернувся на
Віктор Розовий повернувся на "Лігу Сміху" / Фото: скриншот з відео

До речі, разом із гумористом на шоу прийшла й його дружина Ольга, яка сиділа серед глядачів. Кохана підтримувала Розового. Тим часом комік у фотоблогу 18 листопада просив привітати його обраницю зі святом – в Ольги був день народження.

Віктор Розовий повернувся на
Віктор Розовий повернувся на "Лігу Сміху" / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Знімком із Віктором Розовим також поділився гуморист Дмитро Зелінський. Він зазначив, що сфотографувався з легендою: "Фото з легендою".

Віктор Розовий повернувся на
Віктор Розовий повернувся на "Лігу Сміху"

Нагадаємо, навесні Віктор Розовий на передовій отримав тяжке поранення. Шоумен переніс низку операцій, а серпні йому встановили титанову пластину в голову. Наразі гуморист перебуває на реабілітації. Однак Віктор Розовий не збирається сидіти склавши руки. Нещодавно він розповів, чим займатиметься під час реабілітації.

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