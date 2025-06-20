Віктор Розовий після скандального розлучення висловився про розподіл майна і натякнув на причини

Віктор Розовий з ексдружиною / © instagram.com/oliamerzlikina

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Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий після скандального розлучення з колишньою дружиною Ольгою розкрив подробиці їхнього розриву.

Після офіційного розлучення артист поділився, що у результаті кожен зберіг своє власне майно. Додатково колишні підписали ще один документ після розлучення, який обумовлював їхні дії після виходу зі статусу одружених, зокрема про розголошення деталей їхнього колишнього подружнього життя на публіку.

"У нас був підписаний контракт. Все те, що моє – моє, а її – її. А потім був контракт після розлучення. Пса мого найулюбленішого зараз у мене немає", — поділився Віктор на YouTube-каналі ISLND TV.

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Комік також прокоментував причини свого розлучення. Раніше Ольга звинувачувала його у зрадах. Проте сам Розовий не став відкрито говорити про них, але відкинув будь-які припущення, що це могло послуговувати основою такого серйозного кроку.

Віктор Розовий з ексдружиною / © instagram.com/oliamerzlikina

"Ми не люди одне одного однозначно. В одному з коментарі я написав, що "сумувати не буду" – я був до кінця щирим. Я був не проти, щоб вона подала на розлучення. Це було спільне рішення. Не буду подробиці розкривати (чи зраджував – прим. ред.). Жінки, яким зраджував чоловік, не проєктуйте на мене. Бо там не та ситуація. Бо серед моїх архетипів немає ані хтивця, ані спокусника. Нуль разів (колишня приїжджала на зустрічі під час служби – прим. ред.)", — зізнався артист.

Ветеран наголосив, що поважає колишню, але деякі речі в побуті й у поглядах на життя стали непереборними. Вони навіть намагалися владнати ситуацію та зверталися до спеціалістів, але все ж не вдалося зберегти родину.

"Ми ходили вдвох. Напевно, не працює (терапія - прим. ред.). Ми ж розлучилися. Відкритих стосунків не було. Так, я сумувати не буду, але повага є. Тому не розкриваю усі подробиці. Але з мого боку пред'яви базують на непорозумінні. Коли я чітко говорив, що має бути зроблено оце, а вона казала "ні", — пояснив комік.

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Крім того, Розовий зауважив, що на рішення розлучитися не вплинув його стан здоров'я після осколкового поранення голови на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Віктор розовий відверто розповів, як отримав поранення на фронті.