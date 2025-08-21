Віктор Розовий розлютив своїм інтерв'ю Раміні: видав ганебні інтимні подробиці та шокував причинами зрад

Раміна Есхакзай та Віктор Розовий / © скриншот з відео

Український комік Віктор Розовий, який торік отримав тяжке поранення на фронті, розлютив своїм інтерв'ю ведучій Раміні Есхакзай.

Випуск вийшов 20 серпня на YouTube-каналі інтерв'юерки. Їхня розмова здебільшого стосувалася теми стосунків Розового з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною та їхнього розлучення. Однак у Мережі були шоковані тим, як гуморист відгукується про ексобраницю і як він видає ганебні подробиці з їхнього інтимного життя.

Чому Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною і до чого тут його мама

Віктор Розовий заявив, протягом 13 років їхніх стосунків не може сказати, що було кохання з його боку. За словами шоумена, він просто звик до партнерки. Віктор Розовий на запитання, чому одружився, пояснив, що просто хотів мати дітей, аби раптом у разі загибелі його мамі залишилася втіха. Ольга Мерзлікіна не хотіла планували дітей без шлюбу, тож гуморист і покликав її заміж.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна

"Я розумів, що в якийсь момент я можу померти. Я розумів, що в мене нічого немає. І мені хотілося просто мати дітей, щоб щось лишилося. От я собі думав, що як помру, то мама плакатиме, а так хоч мамі буде якась радість. Просто хотів дитину. А у мене був партнер, з яким я тривалий час разом, ось так і одружилися", - заявив шоумен.

Ганебні подробиці з їхнього інтимного життя

Віктор Розовий говорить, що колишня дружина його влаштовувала в побутовому плані, але не в інтимному. Мовляв, він лише задовольняв її, а вона відмовлялася виконувати його прохання. Гуморист стверджує, що просто "це терпів".

"Інтим був поганим. Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка", - заявив Розовий.

Віктор Розовий / © скриншот з відео

Зізнання у зрадах та їхня причина

Вперше Віктор Розовий зрадив дружину 2019 року. За його словами, вона відмовилася виконувати його побажання в сексі, тож він знайшов ту, яка погодилася.

"У мене всього три зради. Дві було під час повномасштабної, бо вона не приїжджала, мені башню рвало. Ще одна було 2019 року. У нас було таке собі статеве життя, яке нам не подобалося. Я сказав, що хочу його урізноманітнити, вона сказала ні. Мене послали з тим, що я хочу отримувати в сексі, я знайшов людину, з якою це було", - говорить шоумен.

Також двічі Віктор Розовий зрадив Ольгу вже під час повномасштабної війни, коли він служив на фронті. Гуморист стверджує, що жалівся дружині, що йому не вистачає інтиму, та просив її приїхати. Однак Ольга побоялася приїжджати на схід України і не хотіла долати таку далеку відстань. Врешті, Віктор Розовий зрадив її і наголосив, що це все тому, що вона до нього не приїхала.

Подружжя розлучилося через його зради / © instagram.com/oliamerzlikina

"У мене було три зради. Дві з них були на війні. Я два роки воював, ти ніч не спиш, у тебе тестостерон, адреналін, ти просто собі на*рюєш. До мене вона ні разу не приїхала, хоч я її кликав, казав, що мені важко буває. Вона каже, що це далеко, я не буду їхати, туди щось прилетить. Не їдьте, а потім не виставляйте дописи, що зраджують вас. Вона думала, що я маю на*рювати і чекати на відпустку?" – заявив Розовий.

Розлучення з контрактом

Перед розлученням пара підписала контракт. За словами Розового, в документі йшлося про те, що він не має коментувати їхній розрив, виплатить Ользі 500 тисяч гривень моральної компенсації, а також вона публікує допис про його зради. Шоумен кошти виплатив, він скористався тими, що йому задонатили на реабілітацію. Спочатку розлучення Віктор Розовий не коментував, а нині ж вирішив розповісти свою правду.

"Перед тим, як ми розлучилися з моєю колишньою дружиною, вона прийшла до мене з контрактом. У тому контракті було декілька пунктів. Там був пункт, що я їй маю заплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації, потім вона виставляє допис, що я зрадник, а я маю просто мовчати. Я боявся цього контракту, бо думав, що можуть бути якісь санкції фінансові, якщо я скажу правду – треба платити. Також вона погрожувала, що виставить мої фото з членом і з дівчатами. Я поговорив з юристом, і він мені повідомив, що цей договір – це для фінмоніторингу", - заявив Розовий.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна / © instagram.com/oliamerzlikina

Різка реакція Мережі на інтерв'ю

Користувачі Мережі були шоковані, що Віктор Розовий видав такі подробиці. На думку юзерів, це мало вигляд помсти Ользі з боку Віктора. Однак, за їхніми словами, він виставив у поганому світлі себе. Тим часом Мерзлікіній висловили підтримку.

Олю неймовірно жаль...Таке натерпілася! Бажаю Віктору здоров'я, а Олі вірного і надійного чоловіка, який поважатиме себе, свій вибір, свою сім'ю.

Це ж як пощастило Ользі, що в них таки немає дитини. Бо якби була, він би не тільки 13 років дівчині зіпсував, а й все життя. Жахливе мислення: хочу, щоб у мене була дитина, щоб мама після моєї смерті раділа… А жінка так, просто інкубатор? Через відсутність інтелекту та елементарної емпатії до жінки, навіть не зміг гідно розлучитися.

Тобто він не розповідав подробиці не через свою адекватність, почуття гідності та благородство, а через те, що боявся штрафів через контракт, а зараз зрозумів, що нічого не буде, та вирішив помститися… Віктор зіпсував враження про себе в першу чергу, а не про Ольгу…

Що відбувається з чоловіками. Так мало справжніх чоловіків, які поводяться гідно. Гидко дивитися. Навіщо всім оце чути. Ледве витримала 20 хвилин. Співчуття дружині. Ви згаяли 13 років на таке…

Дісталося й Раміні Есхакзай. Користувачі дорікнули їй за це інтерв'ю, мовляв, жодних меседжів воно не несе. Також звернули увагу ведучої, що вона бачила фінальну версію випуску, де гість говорив ганебні речі про ексдружину, але все одно видала.

Ви витратили свій час, час оператора, монтажера, щоб показати аудиторії це відео? Які меседжі тут ви хочете нам донести? Якщо не поважаєте свій час, то хоча б поважайте час аудиторії!

Військовий може бути не альо, бо війна вплинула, а, можливо, таким і був ще до. Але Раміна, команда вся, яка бачить цю дурню, монтування, передивляється і випускає у світ…

А яка ціль цього інтерв'ю була?

Раміна лиш сказала, що це відповідальність гостя, вона нібито зауваження робила, але вони не були взяті до уваги.

"На етапах знімання та монтажу випуск було показано гостю, його мамі, психотерапевту, бригаді. Мої зауваження не були прийняті до уваги. Прошу від**батися від мене зі своїми наріканнями", - відповіла Раміна.

До речі, ведуча першу версію інтерв'ю таки видалила. Коли Раміна знову зробила його доступним до перегляду, то там вже не було подробиць про інтимне життя Віктора Розового з дружиною.

Зазначимо, Віктор Розовий протягом 13 років перебував у стосунках із Ольгою Мерзлікіною, з яких рік – у шлюбі. Пара оголосила про розлучення у травні цього року. Ольга вказала, що причиною цього були зради Віктора.