Віктор Розовий шокував, як дістав тяжке поранення голови на фронті: "Давали максимум 10 днів"

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor.rozoviy

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Зірка гумористичного проєкту "Ліга сміху" та ветеран ЗСУ Віктор Розовий, який нещодавно офіційно розлучився з дружиною, вперше розповів, як дістав серйозну травму на фронті.

З початком повномасштабного вторгнення гуморист долучився до лав ЗСУ та пішов захищати країну від російських окупантів. На жаль, 21 березня 2024 року Віктор Розовий потрапив під мінометний обстріл. Уламок пробив йому шолом та поцілив у голову, внаслідок чого гуморист дістав серйозне поранення.

"Прилетів уламок у голову. Я був в окопі й уламок пробив і окоп, і каску, і череп, і трошки мозку", - розповів комік на YouTube-каналі ISLND TV.

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Віктор Розовий на кріслі колісному / © instagram.com/viktor.rozoviy

Віктор Розовий говорить, що йому пощастило, що він взагалі залишився живий. З передової шоумена доставили до лікарні у Дніпрі, де йому дістали з голови уламок. Після цього йому зробили ще одну операцію та встановили титанову пластину в голову. Щоправда, спочатку лікарі давали невтішний прогноз та вважали, що з такими травмами Віктор Розовий не виживе. Наразі гуморист перебуває на реабілітації. У Розового є проблеми з лівою рукою та ногою. Він вже частково починає ходити, але дається йому це доволі тяжко. Однак Віктор Розовий переконаний, що одужає. Щоправда, відновитися після поранення повністю він не зможе.

"Якось так вийшло, що я когнітивно, інтелектуально, психологічно повністю збережений, попри те, що в мене травма голови. У мене є проблеми з лівою рукою, ногою, особливо з рукою, бо нога трішки роздупляється. Я ходжу, але важко. Першу операцію мені зробили в Дніпрі, уламок дістали. Те, що я живий, це взагалі неймовірний збіг обставин. Давали шанс, що я максимум 10 днів протягну", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий показував, які погрози отримує від окупантів. Гуморист з іронією відповів загарбникам.