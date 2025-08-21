ТСН у соціальних мережах

Віктор Розовий закрутив роман з копією колишньої дружини, яку зраджував (фото)

Редактор "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше публічно представив свою нову дівчину Яну-Катерину зі Львова після скандального інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Ольга Мерзлікіна, Віктор Розовий

Ольга Мерзлікіна, Віктор Розовий / © instagram.com/oliamerzlikina

Гуморист і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий підтвердив нові стосунки, оприлюднивши фото своєї обраниці в Instagram. Це сталося одразу після виходу скандального інтерв'ю Раміні Есхакзай, де він відверто розповів про колишню дружину Ольгу Мерзлікіну - як її зраджував і навіть поділився інтимними подробицями їхнього приватного життя.

Нову обраницю Віктора Розового звати Яна-Катерина, вона живе у Львові. Раніше комік вже публікував спільні кадри, але не коментував ці стосунки. Зараз же після скандалу в Мережі гуморист розставив крапки над "і" і виклав сторіз, де дівчина пише: "Дякую, що мій хлопець Розовий".

Нова дівчина Віктора Розового / © instagram.com/viktor.rozoviy

Нова дівчина Віктора Розового / © instagram.com/viktor.rozoviy

Нова пасія зовні дуже схожа на колишню дружину чоловіка - мабуть, у Віктора смак на дівчат певного типажу. До слова, зірка "Ліги сміху" додав, що його нинішня дівчина просила не залишати скандальну частину про зради в інтерв’ю, однак комік не погодився. Ба більше, сама ведуча Раміна Есхакзай здивувала, що погоджувала випуск перед публікацією - відео з інтимними подробицями дивилася навіть мама Розового.

Нова пасія Віктора Розового (праворуч) схожа на колишню дружину коміка

Нова пасія Віктора Розового (праворуч) схожа на колишню дружину коміка

Нагадаємо, Віктор Розовий протягом 13 років перебував у стосунках із Ольгою Мерзлікіною, з яких рік – у шлюбі. Пара оголосила про розлучення у травні цього року. Ольга вказала, що причиною цього були зради Віктора.

