Віктор Розовий закрутив роман з копією колишньої дружини, яку зраджував (фото)

Ольга Мерзлікіна, Віктор Розовий / © instagram.com/oliamerzlikina

Гуморист і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий підтвердив нові стосунки, оприлюднивши фото своєї обраниці в Instagram. Це сталося одразу після виходу скандального інтерв'ю Раміні Есхакзай, де він відверто розповів про колишню дружину Ольгу Мерзлікіну - як її зраджував і навіть поділився інтимними подробицями їхнього приватного життя.

Нову обраницю Віктора Розового звати Яна-Катерина, вона живе у Львові. Раніше комік вже публікував спільні кадри, але не коментував ці стосунки. Зараз же після скандалу в Мережі гуморист розставив крапки над "і" і виклав сторіз, де дівчина пише: "Дякую, що мій хлопець Розовий".

Нова дівчина Віктора Розового / © instagram.com/viktor.rozoviy

Нова пасія зовні дуже схожа на колишню дружину чоловіка - мабуть, у Віктора смак на дівчат певного типажу. До слова, зірка "Ліги сміху" додав, що його нинішня дівчина просила не залишати скандальну частину про зради в інтерв’ю, однак комік не погодився. Ба більше, сама ведуча Раміна Есхакзай здивувала, що погоджувала випуск перед публікацією - відео з інтимними подробицями дивилася навіть мама Розового.

Нова пасія Віктора Розового (праворуч) схожа на колишню дружину коміка

Нагадаємо, Віктор Розовий протягом 13 років перебував у стосунках із Ольгою Мерзлікіною, з яких рік – у шлюбі. Пара оголосила про розлучення у травні цього року. Ольга вказала, що причиною цього були зради Віктора.