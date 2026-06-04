Віктор Розовий зізнався, чи відчуває провину перед ексдружиною після гучного скандалу і про що шкодує

Віктор Розовий та його колишня дружина / © скриншот з відео

Реклама

Український комік Віктор Розовий чесно зізнався, чи відчуває провину перед колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною та про що шкодує.

Пара розлучилась торік навесні. Проте розрив подружжя виявився доволі скандальним. Зокрема, Віктор Розовий дав інтерв’ю Раміні Есхакзай, де видав інтимні подробиці з їхнього особистого життя, і ці відвертості шокували користувачів. Сам гуморист на YouTube-каналі ISLND TV запевняє, що погодився на розмову зовсім з іншої причини. За словами коміка, він просто хотів розповісти те, чим його шантажувала колишня дружина, а також за допомогою публічного діалогу дізнатися, куди поділись два мільйони гривень, які йому надсилали на реабілітацію.

«В інтерв’ю Раміні я розповів все те, чим мене шантажували. У кінці я вимагав виписки з банків, але для людей були більш цікаві інтимні подробиці, то цей момент був загублений. Я досі не знаю, куди поділись близько двох мільйонів гривень», — говорить Розовий.

Реклама

Віктор Розовий / © скриншот з відео

Комік також додає, що йому немає за що відчувати провину перед колишньою дружиною. Ба більше, гуморист запевняє, що, на відмінну від Ольги, був чесним та говорив все, як є.

«За що (відчуття провини — прим. ред.)? Я розповідав в інтерв’ю, що я не кохав, а вона розповідала, що кохала. Але я насправді вважаю, що ніхто нікого не кохав, це був просто комфорт. Я по-чесному сказав, вона — далеко не по-чесному відповідала», — додав гуморист.

Проте все ж таки є те, через що Віктор Розовий шкодує. Шоумен вважає, що не варто було виносити цей скандал у публічний простір. Мовляв, все потрібно було владнати одне з одним по-тихому.

«Я шкодую не тому, що дав інтерв’ю Раміні, а в тому, що я просто не вирішив якось тихо це все. Я визнаю, що я погано доніс до аудиторії те, що я хотів донести насправді», — підсумував шоумен.

Реклама

Нагадаємо, раніше Віктор Розовий зізнався, що перенесе операцію за кордоном. Також шоумен, який був тяжко поранений на війні та зараз користується кріслом колісним, відповів, чи буде знову ходити.

Новини партнерів