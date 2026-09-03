Віктор Розовий жорстко пройшовся по Потапу після скандальної заяви про патріотизм і російську мову

Віктор Розовий та Потап / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Український гуморист та ветеран Віктор Розовий, якого тяжко поранили на фронті, влаштував саркастичний розбір Потапа після чергового мовного скандалу артиста.

Зірка «Ліги сміху» записав ролик, у якому перевтілився в репера та згадав його найрезонансніші заяви про патріотизм і підтримку України. Розовий навмисно перебільшив образ Потапа. Для більшого ефекту гуморист використав музику самого артиста. Зокрема, на тлі відео звучить його трек «Українці в Україні, українці за кордоном». У коментарях користувачі одразу підхопили жарт і подякували Розовому за влучну пародію.

Реклама

«Я українець. Із першого дня війни я перейшов на українську мову. Я це зробив не для лайків і не для підписок. До речі, лайкніть та підпишіться, коли на те пішло. Я патріот. У мене навіть емодзі з прапором України на першому місці стоїть», — говорить Розовий у ролику, навмисно імітуючи манеру Потапа.

Реклама

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor_rozovyi

Втім, на цьому гуморист не зупинився. Він також висміяв розповіді репера про те, як той нібито всіма доступними способами наближає перемогу України, перебуваючи за кордоном. У пародії Розовий довів цю логіку до абсурду: мовляв, Потап навіть під час гри в Counter-Strike не забуває нагадувати світу про війну.

«Росія погана! Росія напала на Україну!» — саме так, за задумом гумориста, репер нібито представляє Україну на міжнародній арені.

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor_rozovyi

Окремо Розовий пожартував із закордонного життя Потапа. Він змоделював ситуацію, у якій артист заходить до іспанського ресторану та демонстративно просить українську страву.

«Я от в ресторан в Іспанії заходжу і кажу: „Дайте мені борщ“. І хоча борщу майже ніде немає, але я запитую», — іронічно заявив гуморист.

Реклама

Пародія швидко привернула увагу користувачів соцмереж. Деякі коментатори зізналися, що настільки звикли до манери Потапа, що спочатку навіть не зрозуміли, де справжній артист, а де його пародіює Розовий. На це гуморист відповів коротко: «Краду, як митець».

Віктор Розовий / © instagram.com/viktor_rozovyi

Приводом для нового жарту став черговий мовний скандал навколо Потапа та Насті Каменських, який спалахнув наприкінці серпня. Пара публічно відреагувала на закиди щодо спілкування російською, назвавши це проявом свободи.

Зазначимо, Віктор Розовий після початку повномасштабного вторгнення приєднався до Сил оборони України. У 2024 році гуморист отримав тяжке осколкове поранення голови на фронті та пройшов тривале лікування й відновлення. Попри наслідки травми, він продовжує з’являтися у соцмережах і не відмовляється від гумору навіть на гострі суспільні теми.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий зізнався, чи відчуває провину перед ексдружиною після гучного скандалу і про що шкодує.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів