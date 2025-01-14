Віктор Ющенко під час рідкісного публічного виходу засвітився з Поплавським: про що вони говорили

Народний артист України та ректор Михайло Поплавський зустрівся з колишнім президентом України Віктором Ющенко.

До слова, політик останнім часом все рідше з'являється на світських заходах. Цього разу Михайло Поплавський у фотоблогу розповів, що зустрівся з Ющенком на території столичного університету. За словами ректора, вони обговорювали освітні реформи та збереження культурної спадщини України.

Михайло Поплавський і Віктор Ющенко / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Так, на фото політик у колі викладачів і професорів веде публічну дискусію поруч з Поплавським. Також ректор провів екскурсію коридорами університету й сфотографувався на пам'ять про особливу зустріч. У підписі співак звернувся до Віктора Андрійовича й подякував йому за приділений час.

Михайло Поплавський і Віктор Ющенко / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський і Віктор Ющенко / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

"Віктор Ющенко — великий українець, Президент 2005-2010 років. Поговорили про важливість збереження національної ідентичності, розвиток української освіти та культури. Дякую за зустріч! Тримаймо разом українську хвилю! Україна понад усе!", - написав виконавець.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Віктор Ющенко прийшов на допрем'єрний показ фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Політик вперше за тривалий час показався з дружиною Катериною.

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