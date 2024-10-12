Віктор Ющенко вперше за тривалий час з'явився з дружиною на публіці: який вигляд має подружжя

Експрезидент України Віктор Ющенко вперше за тривалий час відвідав публічний захід з дружиною Катериною.

Так, подружжя прийшло до київського кінотеатру на допрем'єрний показ фільму "Хазяїн 2. На своїй землі" з актором Богданом Бенюком у головних героях. Пара поспілкувалася з низкою акторів стрічки й зробила з ними спільні фото, якими Катерина поділилася у власному фотоблогу.

"Прем'єра нового фільму про перші дні війни, стійкість та людські цінності", - поділилася враженнями Катерина Ющенко.

Дружина Віктора Ющенка і Богдан Бенюк на допрем'єрному показі фільму "Хазяїн 2. На своїй землі"

Віктор Ющенко на допрем'єрному показі фільму "Хазяїн 2. На своїй землі"

До слова, сюжет фільму "Хазяїн 2. На своїй землі" розгортається довкола бізнесмена Терентія Пузиря, який опиняється під окупацією, але відмовляється покидати рідну землю. Згодом росіяни перетворюють його агрофірму на свою військову базу, а терор щодо його односельців стає нестерпним. Тож, головний герой постає перед складним вибором – пристосовуватися в надії на власне виживання чи діяти заради порятунку всієї громади.

Переглянути фільм "Хазяїн 2. На своїй землі" можна буде 13 жовтня о 23:00 на телеканалі "1+1 Україна" та на платформі кіно та телебачення "Київстар ТБ".

Коли у твій дім прийшла війна! "Хазяїн 2. На своїй землі" – осіння прем'єра!

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