Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — відреагувала на чергові закиди щодо 28-річної різниці у віці між нею та чоловіком.

У своєму фотоблогу вона опублікувала скриншоти коментарів, які залишили користувачі під відео з їхнім спільним виконанням нової пісні артиста «Темна ніч на гори ляже».

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Для знімання пара підібрала стильні образи. Павлік з’явився у сірих штанах, світлій сорочці та коричневому кардигані, а його дружина обрала шкіряний сарафан, лонгслів і високі чоботи. Вони заспівали та порухалися у такт музики. До того ж Катерина ніжно поцілувала музиканта.

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Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

Однак не всі підписники оцінили романтичний контент подружжя. Деякі коментатори знову вдалися до грубих висловлювань щодо віку музиканта та його обраниці, назвавши їх «дідищем і онучкою».

Катерина, втім, не стала ображатися на такі слова. Вона пояснила, що сприймає подібні реакції як своєрідний показник того, що відео привернуло увагу аудиторії та активно поширюється в соцмережах.

За словами блогерки, велика кількість коментарів, навіть негативних, допомагає контенту отримувати більше охоплення. Тому критику щодо їхньої різниці у віці вона сприймає радше як підтвердження того, що рилз набирає популярності.

«Перший показник того, що відео з піснею полетіло — ось такі коментарі. Якщо вони є, значить все стабільно, добре і буде класно», — наголосила Катерина.

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Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя з великою різницею у віці Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс відсвяткувало річницю шлюбу. Вони разом вже 26 років й досі діляться романтичними фото.

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