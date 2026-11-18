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Віктора Павліка та його дружину назвали "дідищем і онучкою": Реп'яхова з гумором відповіла на критику
Катерина Реп'яхова пояснила, чому негативні коментарі про їхню різницю у віці не засмучують її, а навпаки, свідчать про успіх.
Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — відреагувала на чергові закиди щодо 28-річної різниці у віці між нею та чоловіком.
У своєму фотоблогу вона опублікувала скриншоти коментарів, які залишили користувачі під відео з їхнім спільним виконанням нової пісні артиста «Темна ніч на гори ляже».
Для знімання пара підібрала стильні образи. Павлік з’явився у сірих штанах, світлій сорочці та коричневому кардигані, а його дружина обрала шкіряний сарафан, лонгслів і високі чоботи. Вони заспівали та порухалися у такт музики. До того ж Катерина ніжно поцілувала музиканта.
Однак не всі підписники оцінили романтичний контент подружжя. Деякі коментатори знову вдалися до грубих висловлювань щодо віку музиканта та його обраниці, назвавши їх «дідищем і онучкою».
Катерина, втім, не стала ображатися на такі слова. Вона пояснила, що сприймає подібні реакції як своєрідний показник того, що відео привернуло увагу аудиторії та активно поширюється в соцмережах.
За словами блогерки, велика кількість коментарів, навіть негативних, допомагає контенту отримувати більше охоплення. Тому критику щодо їхньої різниці у віці вона сприймає радше як підтвердження того, що рилз набирає популярності.
«Перший показник того, що відео з піснею полетіло — ось такі коментарі. Якщо вони є, значить все стабільно, добре і буде класно», — наголосила Катерина.
Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя з великою різницею у віці Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс відсвяткувало річницю шлюбу. Вони разом вже 26 років й досі діляться романтичними фото.