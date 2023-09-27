Вікторія Маремуха зізналась, чому погодилась на вільні стосунки з чоловіком: "Це складне рішення"

Акторка, фіналістка проєкту "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха відверто розповіла про вільні стосунки з чоловіком-французом Луї.

Блогерка поділилася, що не одразу погодилася на такий союз. Ба більше, знаменитість була проти вільних стосунків. Однак робота з психологом змінила світогляд знаменитості. Вікторія зрозуміла, що вона велелюбна і їй хочеться отримувати увагу від інших чоловіків.

"Я завжди, скільки себе знаю, не уявляла своє життя з одним чоловіком. У мене дуже багато любові всередині. Зараз найбільша любов - це мій син, потім у мене йде чоловік, але я можу любити інших. Я велелюбна. У нас із чоловіком класний секс, але мені подобається, коли починаєш зустрічатися, є ця пристрасть, яку не можна ні з чим порівняти… Воно потім проходить, і я не кину свого чоловіка заради цього хлопця. Мій чоловік настільки мені комфортний у плані життя, нам класно разом, як партнерам", - розповіла Маремуха в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Вікторія Маремуха та Маша Єфросиніна / Фото: скриншот з відео

Знаменитість зазначила, що насправді вільні стосунки – це неабияк складно. Вікторія говорить, що потрібно повністю довіряти своєму партнерові, аби погодитися на такі взаємини.

"Прийняти такий вид стосунків — це достатньо складне рішення. Це нелегко. Дійсно потрібно довіряти людині й любити її, приймати одне одного", - додала Маремуха.

Вікторія Маремуха / Фото: скриншот з відео

Блогерка також наголосила, що почала це публічно обговорювати, аби, по-перше, бути чесною зі своєю аудиторією. По-друге, знаменитість хоче показати, що стосунки у шлюбі можуть бути різними.

"Для мене відкриті стосунки - це про чесність. Ми домовились, що можуть бути різні партнери, різні ситуації і все таке. Я чесна зі своєю аудиторією і з собою. Звісно, кажуть, що в мене немає своєї думки, що я під нього прогнулася… Але хотілося просто донести, що це був мій вибір, бо в нас не звикли, що жінка може мати декілька партнерів. У нас є кліше, що чоловік, який гуляє, — ок, а жінка — не ок", - прокоментувала блогерка.

Вікторія Маремуха / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно подружжя співачки Alyosha та виконавця Тараса Тополі посперечалися через ревнощі. Загалом, артистка почала ревнувати свого чоловіка, коли їх розділяла відстань.

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