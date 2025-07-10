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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Вікторія Бекхем ніжно привітала доньку з 14-річчям і показала, як вона з роками змінювалася

Донька Девіда та Вікторії Бекхемів святкує день народження. Гарпер виповнюється 14 років.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Вікторія Бекхем із донькою

Вікторія Бекхем із донькою / © instagram.com/victoriabeckham

У родині зіркового британського подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів особливе свято.

Їхня єдина донька святкує день народження. Цьогоріч Гарпер виповнюється вже 14 років. Тож, у своєму Instagram дизайнерка ніжно привітала дівчинку зі святом. Зокрема, Вікторія показала, як Гарпер із роками змінювалася. Бекхем опублікувала чимало архівних світлин дівчинки.

Донька Девіда та Вікторії Бекхемів / © instagram.com/victoriabeckham

Донька Девіда та Вікторії Бекхемів / © instagram.com/victoriabeckham

Окрім того, дизайнерка адресувала доньці теплі слова з побажаннями та привітаннями. Вікторія зазначила, що неабияк пишається тим, якою Гарпер виростає. Вона наголосила, що вони з Девідом неабияк її люблять. Наостанок Вікторія побажала доньці на повну насолодитися своїм особливим днем.

Вікторія Бекхем із донькою / © instagram.com/victoriabeckham

Вікторія Бекхем із донькою / © instagram.com/victoriabeckham

"З днем народження, мій світ! Ти - моє все, і я так пишаюся тим, якою сильною, впевненою, доброю і талановитою леді ти стаєш. Ти – моя найкраща подруга, і мені так пощастило, що я буду твоєю мамою. Ми так тебе любимо! Насолоджуйся своїм особливим днем", - адресувала доньці Вікторія.

Девід Бекхем із донькою / © instagram.com/victoriabeckham

Девід Бекхем із донькою / © instagram.com/victoriabeckham

Зазначимо, Вікторія те Девід Бекхеми є багатодітними батьками. Подружжя виховує синів Брукліна, Ромео та Круза і доньку Гарпер.

Нагадаємо, нещодавно футболіст та дизайнерка святкували 26-ту річницю шлюбу. З нагоди свята Девід показав, яким було їхнє весілля за понад мільйон доларів.

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