Вікторія Бекхем промовисто натякнула на возз’єднання культового гурту Spice Girls

Вікторія Бекхем та музичний гурт Spice Girls

Британська зірка та дизайнерка Вікторія Бекхем натякнула, що не виключає свого повернення до легендарного гурту Spice Girls, який наступного року відзначатиме 30 років від заснування.

51-річна ексучасниця колективу зізналася, що ідея виступу знову разом із дівчатами звучить привабливо. Про це зірка заявила на радіо, пише Daily Mail.

"Це було б спокусливо. Але чи змогла б я вирушити у світове турне? Ні, не змогла б. У мене ж зараз робота…" — сказала Бекхем, натякаючи на своє успішне модне підприємство.

Артистка також пожартувала, що не впевнена, чи зможе співати, адже "ніколи не була надто сильною вокалісткою". Водночас вона не виключила можливість виступу у відомому концертному залі The Sphere у Лас-Вегасі, де раніше влаштовували свої шоу U2, The Eagles та Backstreet Boys.

Зазначимо, що востаннє Spice Girls виступали у США ще 2008 року, а їхнє останнє возз’єднання відбулося 2019 року, але тоді Вікторія не приєдналася до колег — Мелані Браун, Мелані Чисголм, Джері Галлівелл та Емми Бантон.

Музичний гурт Spice Girls / © Getty Images

Раніше медіа повідомляли, що гурт готує світове турне на честь 30-річчя, а учасниці готувалися та навіть обговорювали деталі. Втім, за даними інсайдерів, Вікторія "на 90 відсотків не планує" брати участь у проєкті, хоча може з’явитися в спеціальному форматі — наприклад, як голограма чи під час одноразового виступу.

Попри це, співачки продовжують підтримувати зв’язок. Одна з учасниць Spice Girls Джері Галлівелл нещодавно заявила: "Я сподіваюсь, що ми повернемось разом як одна команда. Ми любимо одна одну, довіряємо і хочемо найкращого для кожної. Це було щось монументальне, і ми завжди будемо пов’язані".

Раніше Мелані Чисголм також натякала, що гурт готує щось "особливе" до ювілею дебютного альбому Spice Girls. За її словами, якщо дівчата хочуть зробити все правильно, "плани треба розпочинати вже зараз".

