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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
156
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2 хв

Вікторія Бекхем скандалить із невісткою: вона називає Пельтц "гадюкою", а та глузує з віку свекрухи

Інсайдер розповів про ворожнечу Вікторії Бекхем із дружиною старшого сина Брукліна. Конфлікт настільки серйозний, що в родині стався розкол.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Вікторія та Девід Бекхеми з невісткою та старшим сином

Вікторія та Девід Бекхеми з невісткою та старшим сином

У британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем виник серйозний конфлікт із дружиною старшого сина – невісткою Ніколою Пельтц.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер. Не секрет, що в родині, яка славилася своїми міцними стосунками, наразі негаразди. Особливо це стало очевидно після того, як Бруклін проігнорував ювілей батька Девіда, хоча й перебував у Лондоні та був запрошений.

Нині ж інсайдер розкрив Daily Mail подробиці їхніх непорозумінь в родині. Причина цьому – конфлікт Вікторії Бекхем із невісткою Ніколою Пельтц. Інсайдер стверджує, що дружина Брукліна – неабияк схожа на його матір. Зокрема, Нікола – сильна жінка і хоче створити власний сімейний бренд, а задля цього потрібно, аби чоловік віддалився від Бекхемів. Вікторія близьким друзями нібито говорить, що почувається зрадженою власним сином, і називає Ніколу "гадюкою".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

"Вікторія досить відкрито розповідає своїм близьким друзям про те, яка гадюка Нікола і як вона почувається зрадженою Брукліном. Все зводиться до стосунків між Вікторією Бекхем та Ніколою. У певному сенсі Бруклін одружився зі своєю матір'ю в Ніколі. Нікола — дуже сильна жінка, і вона хоче створити власний сімейний бренд", - стверджує інсайдер.

Джерело розповіло, що тривалий час мир в сім'ї підтримував Девід Бекхем, але вже й це нібито не в його силах. За словами інсайдер, Нікола Пельтц головна в їхніх стосунках із Брукліном та досягнула того, що ізолювала його від рідних.

"Девід був великим миротворцем у родині та намагався все виправити, але тепер він опустив руки. Складається враження, що Нікола ізолювала його від усіх. Нікола дуже впевнена в собі – набагато більше, ніж Вікторія – і вона головна у стосунках. Вікторія не головна в домі Бекхемів, все обертається навколо Девіда", - йдеться в повідомленні інсайдера.

Вікторія та Девід Бекхеми з сином Брукліном / © instagram.com/victoriabeckham

Вікторія та Девід Бекхеми з сином Брукліном / © instagram.com/victoriabeckham

Також джерело розповіло й про інші конфлікти. Зокрема, у Вікторії Бекхем іронічне почуття гумору і вона чудово вміє критикувати. Нікола нібито не змовчує в таких ситуаціях. Вона робить в'їдливі коментарі про вік свекрухи, тим самим глузуючи з неї. Інсайдер говорить, що Вікторія це просто ненавидить.

"Вікторія має вбивчий гумор і дуже добре вміє критикувати. Але Нікола не смішна і не вміє іронізувати. Схоже, це призвело до того, що Нікола почала робити багато коментарів на кшталт "коли мені виповниться 50" або "я весь час забуваю, що ви були у 1980-х". Звісно, Вікторія це ненавидить", - додало джерело.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц вже три роки живуть в офіційному шлюбі. Нещодавно подружжя святкувало річницю. Бруклін, звичайно ж, публічно вітав дружину та показував небачені фото з їхнього весілля.

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