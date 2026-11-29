Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Реклама

Зірка «Дизель Шоу», комедійна акторка Вікторія Булітко пояснила, чому не виходить заміж за молодшого на 16 років нареченого, і заговорила про народження дітей.

Артистка вже майже три роки заручена із музикантом та звукорежисером Кирилом Поповичем. Проте пара не квапиться укладати шлюб. Знаменитість на проєкті «Ближче до зірок» пояснила, що це хочеться вже зробити в мирній Україні. До речі, з весіллям закоханим доведеться домовлятися. Річ у тім, що Кирило Попович хоче гучного святкування, оскільки саме так в його родині прийнято. А от Вікторія Булітко хотіла б провести цей день десь за кордоном у теплій країні в компанії лише обранця.

Реклама

«Він сам із Вінницької області. Вони звикли до того, що весілля має бути. Мають зібратися всі! Не лише родичі, але й сусіди. Все село має бути! Я взагалі на це дивлюся дуже по-іншому. Я б відсвяткувала весілля, де тепло, бо я мерзлячка, де можна покупися і розписатися в „Дії“. Мені головне хочеться, щоб це було, коли стане мир в Україні. Тож, наближаємо, як можемо, перемогу, щоб видати Булітко заміж», — зізнається акторка.

Реклама

Вікторія Булітко з нареченим / © instagram.com/bulitka

Якщо ж з одруженням пара не квапиться, то щодо батьківства у них інші погляди. Вікторія Булітко зізналась, що вони вже працюють із коханим над цим питанням. Хоча артистка розуміє, що це насправді буде складно, оскільки країну часто обстрілюють, зникає світло та вода. Проте знаменитість все ж таки хоче стати мамою.

«Ми зараз прийшли до того, щоб вже наблизити цей момент (народження дітей — прим. ред.) якомога швидше. Хоча, звичайно, коли такі обстріли бувають, ти думаєш, що з животиком… Або дивишся на матусь, які з дітками бігають парком, і думаєш, які жінки, які діти, який час. Як це все страшно! Але ми будемо народжувати», — поділилась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко показала пікантні фото з нареченим. Один із кадрів парочка перетворила на кумедну інтерпретацію казки про Попелюшку.

Новини партнерів