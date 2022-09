Вікторія Бекхем довела дружну сина до сліз: через що посварилися свекруха і невістка

Сварки у родині Бекхемів почалися одразу ж після весілля Брукліна Бекхема з Ніколою Пельтц. Головною причиною конфліктів стали непорозуміння між зірковою свекрухою Вікторією Бекхем та невісткою.

Довгий час публіка і гадки не мала, що ж насправді відбулося на церемонії та чому Бруклін зараз майже не бачиться з батьками. Світло на ситуацію пролив інсайдер, який розповів Daily Mail усі деталі конфлікту на святі.

Не секрет, що ще до весілля Вікторія дуже прискіпливо придивлялася до обраниці сина, але початком "холодної війни" між ними стала весільна сукня. Справа в тому, що Бекхем розраховувала самостійно пошити для Ніколи святкове вбрання, однак акторка віддала перевагу Valentino, а не бренду свекрухи.

"Нікола просто збиралася дозволити їй щось скорегувати. Але вона ніколи не збиралася вдягати її сукню. У неї занадто багато справді талановитих друзів-дизайнерів", - розповів інсайдер.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Помститися невістці Вікторія вирішила дуже незвичним способом. За словами гостей, Бекхем просто вкрала пісню молодят - You Sang To Me, яку Ніколь обрала для їхнього першого танцю. Дизайнерка попросила Марка Ентоні зіграти її раніше, під час танцю мами із сином.

Фото: Getty Images

Такий вчинок свекрухи довів Ніколу до сліз. За словами джерела, дівчина вибігла з кімнати під час свята і почала плакати. Заспокоїти наречену намагалися мама та сестра.

Варто додати, молоде подружжя зараз проживає в США та отримує непогану фінансову підтримку від батька-мільярдера Ніколи, але ставлення до зятя у родині відтепер теж доволі різке. Відтепер шанувальники пари переймаються, аби напружені стосунки з батьками не призвели до розлучення Брукліна та Ніколи.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Нагадаємо, нещодавно співачка Дженніфер Лопес розкрила нові подробиці весілля з актором Беном Аффлеком, що відбулося у серпні.

Читайте також: