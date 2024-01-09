Вікторія Бекхем на тлі чуток про ворожнечу з невісткою кумедно привітала її з 29-річчям

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем привітала з днем народження свою невістку Ніколу Пельтц оригінальним відеороликом.

Сьогодні, 9 січня, дружина 24-річного Брукліна Бекхема, акторка та модель Нікола Пельтц святкує своє 29-річчя. З цієї нагоди Вікторія Бекхем у себе в фотоблогу розмістила архівне смішне відео з невісткою. Так, дівчата подуркували на узбережжі під час свого спільного відпочинку.

На кадрах видно, як 49-річна Бекхем босоніж танцює на піску. А ось Нікола для запальних танців на пляжі обрала ляпанці на високій платформі.

Вікторія Бекхем з невісткою потанцювала на пляжі

"З днем народження, Ніколо. Ми так сильно тебе любимо! Твоє вміння любити, твою доброту, талант та здатність танцювати на піску у взутті на величезній платформі. Найкраща партнерка для танців і найулюбленіша невістка. Ми любимо тебе. Чудового тобі дня!", - кумедно привітала Бекхем свою 29-річну невістку.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / Фото: Associated Press

Зазначимо, після весілля сина Бекхемів з Ніколою Пельтц ходили чутки, що Вікторія не знайшла спільної мови з невісткою. Подейкували, що безліч непорозумінь жінок переслідувало ще на етапі організації весілля молодят. Втім, через деякий час Бекхем і невістка все частіше почали проводити відпустки разом.

Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем також відсвяткував своє день народження і похизувався незвичним смішним подарунком від своєї дружини Вікторії Бекхем.

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