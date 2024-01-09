Вікторія Бекхем на тлі чуток про ворожнечу з невісткою кумедно привітала її з 29-річчям

Зірка показала їхнє архівне відео з відпочинку.
Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем привітала з днем народження свою невістку Ніколу Пельтц оригінальним відеороликом.
Сьогодні, 9 січня, дружина 24-річного Брукліна Бекхема, акторка та модель Нікола Пельтц святкує своє 29-річчя. З цієї нагоди Вікторія Бекхем у себе в фотоблогу розмістила архівне смішне відео з невісткою. Так, дівчата подуркували на узбережжі під час свого спільного відпочинку.
На кадрах видно, як 49-річна Бекхем босоніж танцює на піску. А ось Нікола для запальних танців на пляжі обрала ляпанці на високій платформі.
"З днем народження, Ніколо. Ми так сильно тебе любимо! Твоє вміння любити, твою доброту, талант та здатність танцювати на піску у взутті на величезній платформі. Найкраща партнерка для танців і найулюбленіша невістка. Ми любимо тебе. Чудового тобі дня!", - кумедно привітала Бекхем свою 29-річну невістку.
Зазначимо, після весілля сина Бекхемів з Ніколою Пельтц ходили чутки, що Вікторія не знайшла спільної мови з невісткою. Подейкували, що безліч непорозумінь жінок переслідувало ще на етапі організації весілля молодят. Втім, через деякий час Бекхем і невістка все частіше почали проводити відпустки разом.
Нагадаємо, нещодавно Девід Бекхем також відсвяткував своє день народження і похизувався незвичним смішним подарунком від своєї дружини Вікторії Бекхем.
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