Вікторія Бекхем нарвалася на критику, опублікувавши відео "без макіяжу"

Дизайнерка та екссолістка Spice Girls Вікторія Бекхем обурила своїх прихильників.

На сторінці в Instagram знаменитість вирішила прорекламувати декоративну косметику від власного бренду. Задля цього Вікторія на відео робила макіяж продукцією зі своєї лінійки.

Утім, прихильники більше звернули увагу на зовсім інше. Зокрема, Бекхем на початку відео сказала, що лише щойно вийшла з душу і на її обличчі зараз немає жодної краплі декоративної косметики.

Фанів знаменитості обурили ці слова кумирки. Прихильники присоромили Вікторію за брехню та зазначили, що макіяж на її обличчі видно неозброєним оком:

Сказати, що на вас немає макіяжу, - є неповагою до вашої публіки. Люди не ідіоти, які впіймаються на ваші нісенітниці і не побачать, що у них на екрані.

Без макіяжу… якщо ви збираєтеся продавати свою продукцію, це невдалий спосіб починати з брехні. Я маю на увазі, чи вірите ви у власну косметику, якщо брешете про неї!

Без макіяжу…як можна так сказати, якщо його видно неозброєним оком

Тим часом рекламувати одяг власного бренду знаменитості вдається краще, аніж косметику. Нещодавно Вікторія привертала увагу до нової колекції, опублікувавши фото у ніжній сукні, яка вдало підкреслила її струнку фігуру.

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