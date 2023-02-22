Вікторія Бекхем насмішила реакцією на те, як її чоловік Девід майстерно смажить млинці

Відомий англійський футболіст Девід Бекхем, виявляється, вміє вправно обходитися не лише з м'ячем.

Як з'ясувалося, зірка може себе назвати ще й королем млинців. Принаймні про це свідчить відео, яким подружжя Бекхемів поділилося на своїх сторінках в Instagram.

Тож, Девід вирішив приготувати на сніданок млинці і продемонстрував, як вміє їх перегортати в повітрі. Щоправда, дружині Бекхема, дизайнерці Вікторії Бекхем, було одночасно радісно за талановитого чоловіка, та чомусь сумно. Певно, через те, що Вікторія вже багато років дотримується суворої дієти. І, як раніше розповідала дизайнерка, нічого, окрім риби та салатів, вона не їсть.

У ролику, який Девід запостив у фотоблогу, на його тлі з млинцями стоїть сумна дружина. І ця реакція Вікторії дуже потішила фанів. "Кажу ж тобі, я все ще можу!" – підписав відео Бекхем.

Попри те, що дружині Бекхема було непросто спостерігати за його майстерністю з млинцями, тим не менш вмінням чоловіка вона теж похизувалася у фотоблогу: "Підкидання на кухні! З Днем масниці!" – підписала відео Бекхем.

Нагадаємо, днями молодшому сину Девіда та Вікторії Бекхем Крузу виповнилося 18 років. З цієї нагоди батьки зворушливо привітали хлопця з повноліттям.

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