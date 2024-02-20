Вікторія Бекхем насмішила відео, як її чоловік Девід співає разом з їхніми підрослими дітьми

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла про свято у їхній родині.

Сьогодні, 20 лютого, її наймолодшому синові Крузу виповнилося 19 років. З цієї нагоди Вікторія у фотоблогу опублікувала кумедне відео, де Круз разом з батьком, братом Брукліном і 12-річною сестрою Харпер весело співають пісню з напоями у руках.

Вікторія Бекхем показала, як кумедно співає її родина

"З днем народження, любий Крузе. Ми всі дуже сильно тебе любимо і неймовірно пишаємося тим, яким молодий юнаком ти став. Милий, добрий і дуже талановитий. Весь світ перед тобою", - замилувала підписом ролику Бекхем.

Зірковий тато Девід Бекхем також долучився до привітань свого молодшого сина зі святом. Спортсмен запостив на своїй сторінці в Instagram архівне фото, де зовсім маленький Круз капризує у нього на руках.

Девід Бекхем з сином Крузом / Фото: instagram/davidbeckham

"З днем народження, мій маленький сину! Найзухваліший з найдобрішим серцем, продовжуй бути собою та вірити у свої мрії. Працюй так само наполегливо. Ми тебе дуже любимо та пишаємося, Крузе", - зворушив підписом фото Девід.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, своє день народження також святкує ексдружина В'ячеслава Узєлкова Марина. У свої 44 роки фітнестренерка розповіла, які зміни вона відчула в собі за останній період.

Читайте також: