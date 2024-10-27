Вікторія Бекхем не схвалила роман сина зі старшою на 10 років дівчиною: "Була в поганому настрої"

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем не схвалила роман сина зі старшою на 10 років дівчиною, бразильською співачкою Джекі Апостел.

Інсайдер, наближений до оточення зіркового сімейства, розповів виданню Daily Mail, що знаменитість занепокоєна через чималу різницю у віці пари. Коли Вікторія дізналася про роман 19-річного Круза з 29-річною Джекі, то була в "дуже поганому настрої". Ба більше, дизайнерка сподівається, що їхній роман якомога скоріше припиниться. Щоправда, Бекхем не втручається в стосунки сина та лишається осторонь, адже не хоче з ним конфліктів.

Круз Бекхем зі старшою на 10 років обраницею / Фото: Associated Press

"Вікторія була в дуже поганому настрої останні кілька тижнів. Це не схоже на неї. Я чув, що вона не хоче жодних труднощів із Крузом, але вона так приголомшена різницею у віці. Вона і Девід думають, що роман закінчиться, тому вони не збираються робити абсолютно нічого, окрім того, щоб тримати їх обох поруч і бути з ними добрими", - розповів інсайдер.

Тим часом футболіст Девід Бекхем вважає, що для сина ці стосунки стануть чудовим досвідом, тож він переконаний, що варто зберігати спокій та не втручатися.

"Девід вважає, що всім потрібно зберігати спокій. Мабуть, Девід вважає, що це, ймовірно, стане чудовим досвідом для Круза", - додає інсайдер.

Круз Бекхем зі старшою на 10 років обраницею / Фото: Associated Press

Загалом, Круз вже познайомив нову обраницю із зірковою родиною. Однак ніхто з сімейства Бекхемів не квапиться стежити за Джекі у фотоблогу та не залишає їй вподобання під дописами. Окрім того, вони навіть не реагують на знімки, де вона їх відмічає. Інсайдер говорить, що це один із доказів того, що Бекхеми не схвалюють вибір сина та сподіваються, що цей роман закінчиться якнайшвидше.

Тим часом сам Круз, схоже, не поділяє думки зіркових батьків. Він активно публікує фото з новою обраницею та публічно зізнається їй в коханні.

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