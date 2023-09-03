Вікторія Бекхем ніжно привітала сина Ромео з 21-річчям та показала святкову вечерю: "Ти наше все"

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем ніжно привітала свого середнього сина Ромео з днем народження.

Колишня солістка Spice Girls написала зворушливе звернення до сина у день його 21-річчя на своїй сторінці в Instagram.

"З днем народження, Ромео… Наймиліша, найдобріша і найщедріша душа. Ми так пишаємося тобою і любимо тебе більше, ніж можна висловити словами. Ти наше все. Цілуємо", - написала Вікторія.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Святковий вечір родина провела без гучних вечірок та просто вирушила до ресторану. Ромео зустрів день народження у компанії батьків, сестри Гарпер, брата Круза та своєї дівчини, моделі Мії Реган. Іменинник з усмішкою позував зі своїми рідними на фото.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Вечеря на день народження! Ми всі тебе дуже любимо! Ти заслуговуєш на все щастя світу! Цілунки", - ще раз звернулася до сина Бекхем.

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