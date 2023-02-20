Вікторія Бекхем ніжно привітала сина з 18-річчям та замилувала його архівними кадрами

Знаменитість зробила слайд-шоу з архівних світлин та відео молодшого сина.

У родині дизайнерки та екссолістки Space Girls Вікторії Бекхем та її чоловіка, футболіста Девіда, свято. Молодшому сину подружжя виповнюється 18 років.

Тож, у своєму Instagram Вікторія ніжно привітала Круза з днем народження. Вона опублікувала слайд-шоу, до якого додала різноманітні фото та відео сина.

Так, Бекхем опублікувала дитячі знімки Круза, а також ті, що були зроблені у підлітковому віці.

Молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Вікторія також показала, як Круз співає, грає на гітарі та піаніно.

Молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Зокрема, на відео можна побачити, як з роками син знаменитого подружжя змінився.

Окрім слайд-шоу, Вікторія адресувала Крузу теплі слова з привітаннями. Дизайнерка привітала сина з 18-річчям та зазначила, що пишається ним.

"З днем народження Круз! Ми всі дуже тебе любимо і пишаємося тим, яким неймовірним молодим чоловіком ти став! Ти для нас понад усе. З 18-ю суперзіркою", - звернулася до сина знаменитість.

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