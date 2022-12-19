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Вікторія Бекхем поділилася своїм кумедним дитячим фото у костюмі сніговика: "Заценіть!"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Вікторія Бекхем поділилася своїм кумедним дитячим фото у костюмі сніговика: "Заценіть!"

Фото: Associated Press

Зірка вже в очікуванні Різдва.

Дизайнерка та колишня співачка Вікторія Бекхем повеселила фанів новорічною світлиною.

У Instagram зірка розповіла шанувальникам, що вже готується до різдвяних свят і показала кумедне фото зі свого дитинства. На світлині маленька Вікторія весело позує у костюмі сніговика. 

"Заценіть мене! Зворотній відлік до Різдва почався! Залишився один тиждень! Надсилаю поцілунки", - підписала фото Бекхем. 

Вікторія Бекхем у дитинстві / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія Бекхем у дитинстві / Фото: instagram.com/victoriabeckham

У коментарях під світлиною прихильники дизайнерки поділилася, що ледь впізнали улюблену знаменитість. Також фани зазначили, що середній син Вікторії та Девіда Бекхема справжня копія мами у дитинстві.

  • Ви з Ромео близнюки!
  • Це ж Ромео!
  • Не впізнала вас! Я подумала, що на фото Ромео!

Раніше Вікторія Бекхем поділилася дружніми світлинами зі своєю подругою-акторкою Євою Лонгорією.

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Дата публікації
Перегляди
243
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