Вікторія Бекхем поділилася своїм кумедним дитячим фото у костюмі сніговика: "Заценіть!"

Зірка вже в очікуванні Різдва.

Дизайнерка та колишня співачка Вікторія Бекхем повеселила фанів новорічною світлиною.

У Instagram зірка розповіла шанувальникам, що вже готується до різдвяних свят і показала кумедне фото зі свого дитинства. На світлині маленька Вікторія весело позує у костюмі сніговика.

"Заценіть мене! Зворотній відлік до Різдва почався! Залишився один тиждень! Надсилаю поцілунки", - підписала фото Бекхем.

Вікторія Бекхем у дитинстві / Фото: instagram.com/victoriabeckham

У коментарях під світлиною прихильники дизайнерки поділилася, що ледь впізнали улюблену знаменитість. Також фани зазначили, що середній син Вікторії та Девіда Бекхема справжня копія мами у дитинстві.

Ви з Ромео близнюки!

Це ж Ромео!

Не впізнала вас! Я подумала, що на фото Ромео!

Раніше Вікторія Бекхем поділилася дружніми світлинами зі своєю подругою-акторкою Євою Лонгорією.

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