Вікторія Бекхем поділилася своїм кумедним дитячим фото у костюмі сніговика: "Заценіть!"

Зірка вже в очікуванні Різдва.
Дизайнерка та колишня співачка Вікторія Бекхем повеселила фанів новорічною світлиною.
У Instagram зірка розповіла шанувальникам, що вже готується до різдвяних свят і показала кумедне фото зі свого дитинства. На світлині маленька Вікторія весело позує у костюмі сніговика.
"Заценіть мене! Зворотній відлік до Різдва почався! Залишився один тиждень! Надсилаю поцілунки", - підписала фото Бекхем.
У коментарях під світлиною прихильники дизайнерки поділилася, що ледь впізнали улюблену знаменитість. Також фани зазначили, що середній син Вікторії та Девіда Бекхема справжня копія мами у дитинстві.
- Ви з Ромео близнюки!
- Це ж Ромео!
- Не впізнала вас! Я подумала, що на фото Ромео!
Раніше Вікторія Бекхем поділилася дружніми світлинами зі своєю подругою-акторкою Євою Лонгорією.
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