Вікторія Бекхем похизувалася своїм сексі-"електриком" Девідом у білих трусах на підлозі

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася гарячим контентом зі своїми підписниками в Instagram.

Артистка розмістила кадр, на якому зображений її чоловік Девід Бекхем у доволі незвичному вбранні, як для фото у профілі дружини, і за нестандартним як для ексфутболіста заняттям.

На світлині Бекхем зображений на підлозі, при чому він лежить у самих лише білих трусах і зосереджено намагається полагодити телевізор:

"Приїхав електрик полагодити телевізор. Ласкаво прошу!" – написала під фото Вікторія і супроводила свій текст смайлом.

Вікторія поділилась цікавим фото чоловіка Девіда / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Своєю чергою, шанувальники не змусили дизайнерку довго чекати на свої дотепні коментарі:

Дякуємо Вікторія, але нам цього замало

Які цікаві в родині Бекхемів рольові ігри, тепер ми знаємо про вас більше

Я б теж була не проти, якби до мене завітав такий електрик

Це просто мистецтво чистої води!

Нагадаємо, лише декілька місяців тому вийшов відвертий проєкт про Девіда Бекхема. У ньому, зокрема, торкнулися тем зради Девіда дружині Вікторії. Згодом екскоханка колишнього футболіста розповіла, що він примудрився тоді зрадити й її.

Та, схоже, Девіду та Вікторії Бекхем вдалося й цю кризу подолати і вони далі насолоджуються одне одним, що активно демонструють фанам у соцмережі.

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