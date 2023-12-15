Вікторія Бекхем похизувалася своїм сексі-"електриком" Девідом у білих трусах на підлозі

Дизайнерка показала, як її чоловік спокусливо лагодив телевізор.
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася гарячим контентом зі своїми підписниками в Instagram.
Артистка розмістила кадр, на якому зображений її чоловік Девід Бекхем у доволі незвичному вбранні, як для фото у профілі дружини, і за нестандартним як для ексфутболіста заняттям.
На світлині Бекхем зображений на підлозі, при чому він лежить у самих лише білих трусах і зосереджено намагається полагодити телевізор:
"Приїхав електрик полагодити телевізор. Ласкаво прошу!" – написала під фото Вікторія і супроводила свій текст смайлом.
Своєю чергою, шанувальники не змусили дизайнерку довго чекати на свої дотепні коментарі:
- Дякуємо Вікторія, але нам цього замало
- Які цікаві в родині Бекхемів рольові ігри, тепер ми знаємо про вас більше
- Я б теж була не проти, якби до мене завітав такий електрик
- Це просто мистецтво чистої води!
Нагадаємо, лише декілька місяців тому вийшов відвертий проєкт про Девіда Бекхема. У ньому, зокрема, торкнулися тем зради Девіда дружині Вікторії. Згодом екскоханка колишнього футболіста розповіла, що він примудрився тоді зрадити й її.
Та, схоже, Девіду та Вікторії Бекхем вдалося й цю кризу подолати і вони далі насолоджуються одне одним, що активно демонструють фанам у соцмережі.
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