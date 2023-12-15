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Вікторія Бекхем похизувалася своїм сексі-"електриком" Девідом у білих трусах на підлозі

Вікторія Бекхем похизувалася своїм сексі-"електриком" Девідом у білих трусах на підлозі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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507
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Вікторія Бекхем похизувалася своїм сексі-"електриком" Девідом у білих трусах на підлозі

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Дизайнерка показала, як її чоловік спокусливо лагодив телевізор.

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася гарячим контентом зі своїми підписниками в Instagram.

Артистка розмістила кадр, на якому зображений її чоловік Девід Бекхем у доволі незвичному вбранні, як для фото у профілі дружини, і за нестандартним як для ексфутболіста заняттям.

На світлині Бекхем зображений на підлозі, при чому він лежить у самих лише білих трусах і зосереджено намагається полагодити телевізор:

"Приїхав електрик полагодити телевізор. Ласкаво прошу!" – написала під фото Вікторія і супроводила свій текст смайлом.

Вікторія поділилась цікавим фото чоловіка Девіда / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія поділилась цікавим фото чоловіка Девіда / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Своєю чергою, шанувальники не змусили дизайнерку довго чекати на свої дотепні коментарі:

  • Дякуємо Вікторія, але нам цього замало
  • Які цікаві в родині Бекхемів рольові ігри, тепер ми знаємо про вас більше
  • Я б теж була не проти, якби до мене завітав такий електрик
  • Це просто мистецтво чистої води!

Нагадаємо, лише декілька місяців тому вийшов відвертий проєкт про Девіда Бекхема. У ньому, зокрема, торкнулися тем зради Девіда дружині Вікторії. Згодом екскоханка колишнього футболіста розповіла, що він примудрився тоді зрадити й її.

Та, схоже, Девіду та Вікторії Бекхем вдалося й цю кризу подолати і вони далі насолоджуються одне одним, що активно демонструють фанам у соцмережі.

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Дата публікації
Перегляди
507
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