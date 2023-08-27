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Вікторія Бекхем показала ніжні поцілунки з чоловіком на тлі заходу сонця на морі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Вікторія Бекхем показала ніжні поцілунки з чоловіком на тлі заходу сонця на морі

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Зіркова родина відпочиває у Хорватії.

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем зачарувала новими кадрами зі своїм чоловіком-футболістом Девідом

Екссолістка Spice Girls показала, як проводить час разом з коханим та дітьми під час подорожі до Хорватії. Зіркова родина насолодилася відпочинком на морі та прогулянкою на яхті.

На одному з фото Вікторія продемонструвала ніжний поцілунок з Девідом на тлі моря на заході сонця.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Також знаменитість показала своїх дітей - доньку Гарпер та сина Круза. Дочка пари позувала в обіймах батька та поруч з мамою, а син взяв до рук гітару та розважив усіх своєю грою. А також разом вони весело стрибали з яхти просто в море.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham
© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Сімейний час - це все. Щасливих вихідних, цілую всіх нас. Я люблю вас, Девіде, Гарпер і Круз. Сумую за вами, Брукліне та Ромео", - написала Вікторія.

© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham
© instagram.com/victoriabeckham
Фото: instagram.com/victoriabeckham

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Дата публікації
Перегляди
484
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