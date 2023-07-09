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Вікторія Бекхем показала, як розкішно відсвяткувала 12-річчя доньки у модному ресторані в Лондоні

Вікторія Бекхем показала, як розкішно відсвяткувала 12-річчя доньки у модному ресторані в Лондоні

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1507
Час на прочитання
1 хв
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Вікторія Бекхем показала, як розкішно відсвяткувала 12-річчя доньки у модному ресторані в Лондоні

Вікторія Бекхем з донькою Гарпер / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Свято влаштували у колі сім'ї.

Дизайнерка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем 10 липня відсвяткують день народження своєї доньки Гарпер Севен Бекхем.

Втім, зіркові батьки не стали чекати ще декілька днів і влаштували препаті для дівчинки 8 липня. Бекхеми організували похід до розкішного ресторану Prada Caffe у Лондоні лише сім'єю.

Про це Вікторія розповіла на сторінці в Instagram. Так, на вечірці були присутні Вікторія Бекхем, винуватиця події Гарпер, її батько Девід Бекхем, і троє братів – 24-річний Бруклін, 20-річний Ромео та 18-річний Круз.

Девід Бекхем з донькою / © instagram.com/victoriabeckham
Девід Бекхем з донькою / Фото: instagram.com/victoriabeckham
Вікторія Бекхем з донькою / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія Бекхем з донькою / Фото: instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / Фото: instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / Фото: instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Гарпер Севен – 12 років (майже)! Вечірка у Prada Caffe для Гарпер Севен! Шик!" – підписала світлини з вечірки зіркова мама.

Донька Вікторії та Девіда Бекхемів / © instagram.com/victoriabeckham
Донька Вікторії та Девіда Бекхемів / Фото: instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / © instagram.com/victoriabeckham
Вікторія та Девід Бекхеми влаштували препаті на честь 12-річчя доньки / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Нагадаємо, 4 липня Девід та Вікторія Бекхем відсвяткували 24-ту річницю шлюбу. З цієї нагоди зіркове подружжя привітало одне одного у Мережі архівними фото та відео з їхнього романтичного весілля в ірландському замку Латтрелстоун.

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Дата публікації
Перегляди
1507
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