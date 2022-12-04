Вікторія Бекхем та Єва Лонгорія у домашніх халатах влаштували дівочу вечірку

Дизайнерка Вікторія Бекхем та акторка Єва Лонгорія вдвох влаштували веселу дівочу вечірку.

На своїй сторінці в Instagram Вікторія поділилася світлинами, на яких разом із подругою позувала на кухні у домашніх халатах, тримаючи у руках бокали із напоями. На одному з фото разом із Вікторією та Євою позував чотирирічний син акторки.

"І знову дві відчайдушні домогосподарки (і дитина) готуються до дівочої вечірки! Люблю тебе, Єво", - підписала фото Вікторія.

Вікторія Бекхем і Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Однак на посиденьках із коктейлями вдома вечірка зіркових подружок не закінчилася. Вікторія та Єва переодяглися у розкішні образи та вирушили на звану вечерю британського журналу Vogue "Forces For Change".

Для заходу Вікторія обрала стильну біло-чорну сукню із відкритою спиною та відвертим декольте і чорні ботфорти з відкритим носом. А ось Єва одягла довгу чорну сукню, яка підкреслила усі принади акторки та гармонійно контрастувала із луком подруги.

Вікторія Бекхем і Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Невже я нічому тебе не навчила, Єво? Ми позуємо разом вже багато років", - пожартувала під усміхненою світлиною з Лонгорією Бекхем.

Вікторія Бекхем і Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/victoriabeckham

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