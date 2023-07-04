Вікторія Бекхем у 24 річницю шлюбу з чоловіком замилувала кадрами з їхнього весілля

У родині дизайнерки та екссолітски Spice Girls Вікторії Бекхем свято. Артистка святкує 24 річницю шлюбі зі своїм чоловіком, футболістом Девідом.

З нагоди свята Вікторія опублікувала в Instagram архівний ролик, який був зроблений у день їхнього весілля, яке відбулося 4 липня 1999 року. На відео парочка у ліловому вбранні розрізала святковий торт.

"04.07.1999. 24 роки тому. Я безмежно кохаю тебе, Девіде", - звернулася до чоловіка дизайнерка.

Також знаменитість показала, як вони з коханим проводять час. Вікторія зазначила, що минуло стільки років, а вони з чоловіком досі мило тримаються за руки та весело розважаються у компанії одне одного.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Я все ще тримаю тебе за руку і все ще сміюся з тобою (а не тільки з тебе). Я так тебе кохаю", - поділилася знаменитість.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Девід Бекхем теж не лишився осторонь і присвятив дружині допис в Instagram. Футболіст опублікував їхнє архівне фото та жартома назвав Вікторію "партнеркою зі споживання алкоголю".

"У цей день 04.07.1999. 24 роки і далі! Найкращій дружині, матусі та партнерці з алкоголю (більшість часу). З річницею, я так тебе кохаю", - написав Девід.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: instagram/davidbeckham

Нагадаємо, нещодавно у родині голлівудського актора Алека Болдвіна було свято. Вони з дружиною святкували річницю шлюбу. З нагоди свята кохана актора привітала його пікантним фото.

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