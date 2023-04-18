Вікторія Бекхем відсвяткувала день народження з невісткою Ніколою Пельтц після гучного конфлікту

Дизайнерка Вікторія Бекхем разом з родиною вирушила на розкішний відпочинок з нагоди свого дня народження.

Привітати зіркову маму приїхав і син подружжя Бекхемів, Бруклін, разом зі своєю дружиною-моделлю Ніколою Пельтц. У сторіз в Instagram Вікторія поділилася спільним фото сина з невісткою та донькою Гарпер за святковим столом.

"Люблю вас," - написала Бекхем.

Нікола також зробила репост цього фото собі у блог та відповіла свекрусі: "З днем народження! Люблю тебе також".

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Після такого теплого публічного діалогу шанувальники припустили, що "сокира війни" між Вікторією і Ніколою нарешті зарита. Як відомо, свекруха та невістка тривалий час не могли знайти спільну мову, особливо під час весілля молодого подружжя.

Перші кроки до примирення Бекхем зробила під час свого модного показу у Парижі. Бруклін з Ніколою також підтримали дизайнерку та позували разом на сімейному фото.

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