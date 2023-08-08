Вікторія Бекхем з чоловіком порозважалася у компанії друзів на озері в Канаді

Дизайнерка та екссолістка гурту SpiceGirls Вікторія Бекхем показала, як весело провела вихідні зі своєю родиною.

Разом зі своїм чоловіком, британським футболістом Девідом Бекхемом, сином Крузом та донькою Гарпер зірка вирушила на відпочинок на озері Мускока в Канаді.

Знаменита родина обрала активний вид відпочинку. У компанії друзів Бекхем каталися на човні по озеру, а також спробували свої сили у водних видах спорту. Світлинами з відпочинку Вікторія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Найпрекрасніші кілька днів у Маскоці з прекрасними друзями", - підписала фото з відпочинку Бекхем.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На першому фото щаслива Вікторія позувала в обіймах свого чоловіка на яхті, а потім Девід зробив веселе селфі з їхньою донькою.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

На відпочинку Вікторія навіть зуміла здивувати своїх шанувальників. На одній з світлин знаменитість показала, як вправно вміє стояти на водних лижах. При цьому вона мала просто ідеальний вигляд.

"Так, це я і водні лижі", - пожартувала під фото Вікторія.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

У коментарях шанувальники зіркової родини зазначили, що були здивовані, що стримана та елегантна Вікторія в повсякденному житті обирає такі розваги.

Хто ще має такий шикарний вигляд на водних лижах?

Вау! Це дійсно Вікторія?

Мені теж треба мати такий вигляд на водних лижах!

Мій мозок не може сприймати Posh Spice під час відпочинку в Онтаріо!

Дуже несподівано бачити вас тут!

18-річний син Бекхемів також продемонстрував чудову фізичну форму, катаючись на дошці посеред озера.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем розвеселив Мережу спільним фото з Гарпер. Неочікувано донька робила футболісту макіяж косметикою мами.

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