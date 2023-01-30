Вікторія Бекхем зачарувала спільним фото з донькою у сукнях власного дизайну: "Моя муза номер один"

Фани залишилися у захваті від образу дівчинки.

Екссолістка гурту Spice Girls та дизайнерка Вікторія Бекхем замилувала Мережу спільним фото з 11-річною донькою Харпер Севен.

Знаменитість разом із чоловіком Девідом Бекхемом та дітьми була запрошена на весілля до свого друга, співака Марка Ентоні, яке відбулося 29 січня. Перед церемонією Вікторія зробила миле фото з дочкою перед дзеркалом.

"Моя муза номер один! Мамі сподобалося створювати сукню для тебе", - написала дизайнерка.

Вікторія Бекхем з донькою / Фото: instagram.com/victoriabeckham

На свято Вікторія одягнула витончену рожеву сукню, яку демонструвала на примірці раніше. Для Харпер мама-дизайнерка також самостійно створила святкове вбрання. Бекхем пошила для дочки пишну сукню без бретелей насиченого синього кольору з градієнтом на спідниці. Свій образ дівчинка несподівано доповнила зручними білими кедами замість туфель.

Шанувальникам Бекхем дуже сподобався образ Харпер, адже, на думку фанів, образ чудово відповідав події та віку дівчини.

Стиль Харпер з кросівками - це круто!

Мені подобається, який вигляд має Харпер у цій сукні!

Ви обидві маєте просто неймовірний вигляд!

Нагадаємо, раніше свій вишуканий образ для весілля Марка Ентоні та Наді Феррейри продемонструвала акторка Сальма Гаєк.

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