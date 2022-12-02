Вікторія Бекхем захопила відео з чоловіком Девідом, де він співає All I Want For Christmas Is You

Ексучасниця Spice Girls, британська дизайнерка Вікторія Бекхем вирішила продемонструвати приховані таланти свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема.

Так, на сторінці в Instagram Вікторія розмістила короткий ролик, знятий у неї вдома на кухні. На відео чоловік дизайнерки Девід Бекхем сидить за столом, п'є чай, щось дивиться у телефоні та наспівує знамениту новорічну пісню All I Want For Christmas Is You співачки Мераї Кері.

"Девід Бекхем представив нам свою найкращу версію хіта Мераї Кері", - підписала відео Вікторія.

Цікаво те, що дизайнерка знімала чоловіка на камеру потайки. Коли ж Девід помітив, що дружина робить, то він ще й продемонстрував які високі ноти може брати.

"Він би міг бути учасником Spice Girls, в ньому є перчинка", "у нього до речі навіть дуже непоганий голос", "нам потрібен дует", "нота в кінці – просто вогонь", - пишуть юзери у коментарях під постом Вікторії.

Нагадаємо, декілька місяців тому Вікторія Бекхем розповіла, чому насправді видалила зі свого тіла тату з ініціалами чоловіка. Тривалий час на лівому зап'ясті зірки були зображені ініціали Девіда.

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